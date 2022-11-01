У Київській області досі не впізнано 200 тіл жертв, убитих військовими РФ

На Київщині невпізнаними є тіла 200 людей, які стали жертвами військових Російської Федерації. Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ".

"Їх залишається на даний час 200 тіл, все відбувається відповідно до процедури. Тіла захоронюють, але під відповідним номером, якщо вони не відомі. По процедурі відбирається ДНК і поміщається до бази даних. Далі якщо будь-яка людина звертається з проханням знайти родича, то відбувається сбір ДНК та порівняння.", - заявив Нєбитов.

За словами очільника поліції Київщини, з кожною новою експертизою кількість невпізнаних тіл зменшується, родичам передають інформацію, де поховано тіло і ухвалюється рішення про перепоховання за бажанням родичів.