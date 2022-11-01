У Київській області досі не впізнано 200 тіл жертв, убитих військовими РФ
Також приблизно 380 людей вважаються зниклими без вісти, інформує
На Київщині невпізнаними є тіла 200 людей, які стали жертвами військових Російської Федерації. Про це
"Їх залишається на даний час 200 тіл, все відбувається відповідно до процедури. Тіла захоронюють, але під відповідним номером, якщо вони не відомі. По процедурі відбирається ДНК і поміщається до бази даних. Далі якщо будь-яка людина звертається з проханням знайти родича, то відбувається сбір ДНК та порівняння.", - заявив Нєбитов.
За словами очільника поліції Київщини, з кожною новою експертизою кількість невпізнаних тіл зменшується, родичам передають інформацію, де поховано тіло і ухвалюється рішення про перепоховання за бажанням родичів.