У Київській області досі не впізнано 200 тіл жертв, убитих військовими РФ

Також приблизно 380 людей вважаються зниклими без вісти, інформує ZN.ua.

У Київській області досі не впізнано 200 тіл жертв, убитих військовими РФ
© Андрій Нєбитов / facebook

На Київщині невпізнаними є тіла 200 людей, які стали жертвами військових Російської Федерації. Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ".

"Їх залишається на даний час 200 тіл, все відбувається відповідно до процедури. Тіла захоронюють, але під відповідним номером, якщо вони не відомі. По процедурі відбирається ДНК і поміщається до бази даних. Далі якщо будь-яка людина звертається з проханням знайти родича, то відбувається сбір ДНК та порівняння.", - заявив Нєбитов.

За словами очільника поліції Київщини, з кожною новою експертизою кількість невпізнаних тіл зменшується, родичам передають інформацію, де поховано тіло і ухвалюється рішення про перепоховання за бажанням родичів.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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