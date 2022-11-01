CNN: Стало відомо, скільки ракет Іран збирається відправити Росії

Це буде перший випадок, коли Тегеран відправить російській армії високоточні керовані ракети, інформує ZN.ua.

CNN: Стало відомо, скільки ракет Іран збирається відправити Росії
© Економічна правда

Іран готується відправити приблизно тисячу одиниць зброї Росії включно з балістичними ракетами короткої дії і ударними безпілотниками. Все це Москва використає у війні проти України.

Про це пише CNN з посиланням на західних чиновників, які стежать за іранською програмою розробки зброї. Нові поставки для російської армії викликають особливий інтерес. Тому що це перший випадок, коли Тегеран відправить Москві свої передові високоточні ракети, які можуть підвищити російські можливості на полі битви.

Минулого року Іран відправив Росії близько 450 безпілотників, застосування яких вже завдало значної шкоди Україні. Українські чиновники кажуть, що лише минулого тижня вдалося збити більше 300 іранських безпілотників. Нова поставка стане серйозним посиленням іранської підтримки російських воєнних зусиль. CNN пише, що поки не відомо, коли саме Росія отримає нову партію зброї. Однак, це точно станеться до кінця року.


Лесь Димань, ZN.ua





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