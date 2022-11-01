Заяви, що іранські дрони зроблені «з багна та палок» - це міф — Укроборонпром

В державному концерні «Укроборонпром» закликали не недооцінювати безпілотник-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, оскільки вони виробляються уже тривалий час, а отже на них є попит, та не є дешевими, заявив під час брифінгу менеджер держконцерну Олег Болдирєв.

«Перший міф — іранські дрони зроблені «з багна та палок». Це не так. Ці дрони насправді вироблялися шість років. Другий міф – це дешева зброя… Це не так дорого, як балістична ракета, але точно не дешево. Третє – будь-яка людина в гаражі може зробити такий безпілотник… Це також не так, бо Росія використовувала б їх з першого дня та не купувала б в Ірану», - цитує його Lb.ua.

За словами Болдирєва, дрони-камікадзе виглядають простими, але їх застосування має визначальний характер з точки зору бойового застосування.

«Наприклад, частина дронів летить з метою виявлення наших зон покриття ППО. Частина летить різними маршрутами, щоб точно вирахувати місцеперебування нашого ППО, де воно дістає слабо. Частина їх точно летить, щоб встановити місця західного ППО, що передано нам цієї осені. Тому це не просто «літачки», що запущені та десь вдарять. Це комплекс, який застосовується вперше у світі у такому обсязі», - зазначив він та наголосив, що зараз в ДК розробляється тактика знищення таких комплексів.

За його словами, той факт, що Росія на державному та приватному рівні не змогла розробити власний БпЛА, позитивний сигнал для України.

Водночас Україні все одно треба активно працювати над власними розробками безпілотників, як на державному, так і на приватному рівні.

«Наша мета – не зробити найкраще у світі, що не має аналогів. Наша мета - зробити багато. Залужний просить це «на вчора»", – додав він.

Болдирєв розповів, що ще до кінця року Україна почне застосовувати власний безпілотник, виробництвом якого займається «Укроборонпром». На разі він пройшов випробування з 75 кг бойового заряду, та загалом розроблений відповідно до побажань і цілей, які озвучив особисто головнокомандувач Валерій Залужний.

«Був поставлений перелік завдань з комплексу, одне з них було таким. Думаю, що до нового року ми його презентуємо та покажемо ЗСУ. Як нашому поки що єдиному замовнику», – анонсував він.