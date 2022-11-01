Шольц відповів на заяви РФ про «брудну бомбу»

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорили ситуацію на фронті, нещодавні масовані ракетні удари українських міст з боку РФ , а також заяви Росії про нібито застосування проти них «брудної бомби». Про це повідомляє відомство преси та інформації федерального уряду Німеччини.

"Канцлер рішуче відкинув, як безпідставні, звинувачення з боку Росії щодо підготовки України до застосування так званої «брудної бомби». Канцлер погодився з Президентом України, що незалежне розслідування Міжнародного агентства з атомної енергії, ініційоване українською стороною, зніме будь-які сумніви з цього приводу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Шольц та Зеленський закликали "не ставити під загрозу імплементацію та продовження зернової угоди під егідою ООН , щоб не погіршувати глобальну продовольчу ситуацію".

"Канцлер підкреслив, що Німеччина не припинить надавати Україні конкретну політичну, фінансову та гуманітарну підтримку, як і продовжить підтримувати у захисті її суверенітету та територіальної цілісності, у т.ч. у шляхом постачання зброї", - написано у повідомленні.