Шольц відповів на заяви РФ про «брудну бомбу»

Канцлер ФРН також засудив удари по цивільній інфраструктурі в Україні з боку російських військ, інформує ZN.ua.

Шольц відповів на заяви РФ про «брудну бомбу»
© © European Council

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорили ситуацію на фронті, нещодавні масовані ракетні удари українських міст з боку РФ, а також заяви Росії про нібито застосування проти них «брудної бомби». Про це повідомляє відомство преси та інформації федерального уряду Німеччини.

"Канцлер рішуче відкинув, як безпідставні, звинувачення з боку Росії щодо підготовки України до застосування так званої «брудної бомби». Канцлер погодився з Президентом України, що незалежне розслідування Міжнародного агентства з атомної енергії, ініційоване українською стороною, зніме будь-які сумніви з цього приводу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Шольц та Зеленський закликали "не ставити під загрозу імплементацію та продовження зернової угоди під егідою ООН, щоб не погіршувати глобальну продовольчу ситуацію".

"Канцлер підкреслив, що Німеччина не припинить надавати Україні конкретну політичну, фінансову та гуманітарну підтримку, як і продовжить підтримувати у захисті її суверенітету та територіальної цілісності, у т.ч. у шляхом постачання зброї", - написано у повідомленні.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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