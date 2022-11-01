Ненсі Пелосі хотіли взяти в заручники та, можливо, покалічити — NYT
Проти підозрюваного вже висунули ряд звинувачень : одне основне та шість додаткових, інформує
Чоловік, який проник в будинок спікерки Палати представників Ненсі Пелосі та її чоловіка Пола, хотів взяти в заручники політичну діячку та, ймовірно, зламати її колінні чашечки. Про це йдеться в федеральному обвинуваченні, яке цитує New York Times.
Там сказано, що зловмисник, якого звуть Девід Депейп, вважає Пелосі "ватажком зграї брехні, яку поширює Демократична партія". Проти нього вже висунули ряд звинувачень : одне основне та шість додаткових. Йдеться про:
- замах на вбивство,
- проникнення у квартиру,
- жорстоке поводження з літніми людьми (чоловікові Пелосі – 82),
- напад із застосуванням смертоносної зброї,
- незаконне утримування людини,
- погрози членам родин державних службовців.
За даними слідства, підозрюваний проник в будинок через задні двері, розбивши в них скло. А коли Пол Пелосі сказав, що його дружини немає, нападник його зв'язав, після чого вдарив чоловіка молотком, який приніс з собою.