Зернова ініціатива має бути відокремлена від бойових дій — Міноборони Туреччини

Чорноморський коридор є набагато швидшим та зручнішим, ніж сухопутний маршрут для транспортування зерна, інформує ZN.ua.

Зернова ініціатива має бути відокремлена від бойових дій — Міноборони Туреччини
© Міністерство національної оборони Турції/facebook

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар провів розмову з главою Міноборони України Олексієм Резніковим та українським міністром інфраструктури Олександром Кубраковим. Про це Міністерство національної оборони Туреччини повідомило у твіттер.

Міністри обговорили ситуацію з відвантаженням зернових. Міноборони Туреччини наголосило, що зернова ініціатива, як гуманітарна діяльність, має бути відокремлена від війни.

«Під час переговорів міністр Хулусі Акар заявив, що Чорноморський коридор є набагато швидшим та зручнішим, ніж сухопутний маршрут для транспортування зерна, і що ініціатива з відвантаження зерна, яка є суто гуманітарною діяльністю, має бути відокремлена від умов конфлікту», - зазначається в публікації Міноборони Туреччини.

1? Mill? Savunma Bakan? Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakan? Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyap? Bakan? Oleksandr Kubrakov ile g?r??t?. G?r??mede tah?l sevkiyat?na ili?kin son durum ele al?nd?. https://t.co/7gYqAPAmqZ#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/KMb53ezOkB

— T.C. Mill? Savunma Bakanl??? (@tcsavunma) November 1, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





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