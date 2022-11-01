Зернова ініціатива має бути відокремлена від бойових дій — Міноборони Туреччини

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар провів розмову з главою Міноборони України Олексієм Резніковим та українським міністром інфраструктури Олександром Кубраковим. Про це Міністерство національної оборони Туреччини повідомило у твіттер.

Міністри обговорили ситуацію з відвантаженням зернових. Міноборони Туреччини наголосило, що зернова ініціатива, як гуманітарна діяльність, має бути відокремлена від війни.

«Під час переговорів міністр Хулусі Акар заявив, що Чорноморський коридор є набагато швидшим та зручнішим, ніж сухопутний маршрут для транспортування зерна, і що ініціатива з відвантаження зерна, яка є суто гуманітарною діяльністю, має бути відокремлена від умов конфлікту», - зазначається в публікації Міноборони Туреччини.