Курс на НАТО: Зеленський і Фіала підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України

Під час офіційного візиту голови уряду Чеської Республіки Петра Фіали, разом з президентом України, вони підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України. Про це повідомляє офіційний сайт Офісу президента України.

У декларації висловлено підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також підтверджено відданість політиці «відкритих дверей» НАТО.

У документі окремо відзначено намір Чеської Республіки продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки Україні.

Як наголосив Володимир Зеленський, це – перший документ, який підписує Україна з метою прискорення євроатлантичної інтеграції.

«Ми зафіксували цією декларацією, що посилюватимемо співпрацю, щоб забезпечити стандарти НАТО в Україні. Чехія підтвердила, що підтримує нашу державу в тому, щоб ми стали повноправним членом Альянсу щойно дозволять умови», – заявив гарант.

Він подякував чеським друзям України й особисто Прем’єр-міністру Петру Фіалі за лідерство в питанні євроатлантичної інтеграції нашої держави, адже це те, що наближає Україну та всю Європу до довготривалого миру й безпеки.

«Будемо працювати, щоб такі спільні декларації були підписані й з іншими державами – членами НАТО», – додав глава держави.