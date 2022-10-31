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2022-10-31
Використовували надводний дрон: фото, відео та нові подробиці удару по кораблях у бухті Севастополя
У мережі з'явилися відеопідтвердження знищення у бухті Севастополя щонайменше трьох російських військових кораблів, серед яких й "Адмірал Макаров", а також ворожих підводних човнів, інформує
Про це повідомили в росЗМІ.
Імовірно, за знищення російських воєнних кораблів та флагмана Чорноморського флоту можна завдячувати надводному бойовому дрону-камікадзе американського виробництва.
Крім того, повідомляється й про підводний варіант такого дрону, який нібито США виготовили спеціально для України.
Ліза Бровко, Апостроф