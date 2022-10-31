Вода відсутня у більшості жителів Києва: мерія радить робити запаси

31 жовтня ворог укотре здійснив масовий ракетний обстріл України. Через ранковий обстріл об'єктів критичної інфраструктури в багатьох регіонах країни виникли проблеми з електро та водопостачанням. На даний момент вода відсутня у більшості киян. У мерії міста мешканцям радять робити запаси.

Більшість мешканців Києва залишилися без води: мерія радить людям робити запаси з бюветів та магазинів

Про це повідомляють "Факти".

Обстріл об'єктів інфраструктури спровокував аварійну ситуацію, яка, своєю чергою, призвела до припинення водопостачання у більшості районів столиці: 80% киян залишились без води.

Як повідомляють у Київводоканалі, вже ведуться активні роботи з усунення несправностей, і водопостачання буде відновлено якнайшвидше.

Більшість мешканців Києва залишилися без води: мерія радить людям робити запаси з бюветів та магазинів

Проте мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців міста все ж таки зробити запас води з найближчих бюветів або купити воду про запас у супермаркеті. Також він зазначив, що на відновлення водопостачання лівого берега та часткове відновлення водопостачання на правому березі може знадобитися 3-4 години. Ідуть роботи і щодо відновлення електропостачання. Світло вже частково є в Деснянському районі.

У міській адміністрації Києва наголосили на ефективності роботи ППО. Жодного влучення по місту зафіксовано не було. Щоправда, на території області приліти все ж таки були, що й викликало збої в системах електро та водопостачання.

Нагадаємо, в Україні вводять екстрені відключення електроенергії.


Марченко Любов, Тудей





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