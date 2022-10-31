Омбудсмен ФРН відклала візит до Катару

Уповноважена уряду Німеччини з прав людини Луїзі Амтсберг відкладає візит до Катару, який приймає ЧС-2022. З відповідною заявою Амтсберг виступила у неділю, 30 жовтня.

Міністерство закордонних справ Катару 28 жовтня викликало посла ФРН Клаудіуса Р. Фішбаха у зв'язку з висловлюваннями глави МВС Німеччини Ненсі Фезер. Катар висловив "розчарування" і заявив про "повне неприйняття" позиції німецького міністра.

Доха розцінила висловлювання Фезер як "порушення дипломатичних норм і традицій, особливо у світлі поважних відносин між Катаром та ФРН у всіх сферах".

Ненсі Фезер критично висловилася на адресу Катару, який приймає чемпіонат світу (ЧС) з футболу 2022 року, через порушення прав людини у цій країні. Йдеться, зокрема, про поводження з робітниками-мігрантами та криміналізацію гомосексуальних відносин.

"Події цими вихідними ясно показали мені, наскільки важко в нинішній ситуації напередодні ЧС з футболу вести відкриту і критичну розмову, яку я планувала з урядом Катару", - зазначила Луїзе Амтсберг.

"З урахуванням визнання зростаючої ролі Катару як регіонального та глобального гравця міжнародний тиск та наші зусилля щодо захисту прав людини все одно залишаться в центрі уваги і після чемпіонату світу", - додала омбудсмен.

Амтсберг мала супроводжувати голову МВС Німеччини Ненсі Фезер під час візиту. Глава МВС Фезер відвідає Катар із 31 жовтня по 1 листопада.

У віданні Фезер знаходяться Федеральне відомство з охорони конституції (BfV), Федеральне відомство кримінальної поліції (BKA) та Федеральна поліція. До обов'язків глави МВС входять забезпечення внутрішньої безпеки, цивільна оборона, питання інтеграції іммігрантів, а також сприяння розвитку спорту.

Нагадаємо, тисячі іноземних робітників були виселені з низки кварталів столиці Катару напередодні чемпіонату світу з футболу.