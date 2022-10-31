Омбудсмен ФРН відклала візит до Катару

Уповноважена уряду ФРН з прав людини відклала візит до Катару на тлі критики Берліна на адресу Дохи, інформує ZN.ua.

Омбудсмен ФРН відклала візит до Катару
© globallookpress.com

Уповноважена уряду Німеччини з прав людини Луїзі Амтсберг відкладає візит до Катару, який приймає ЧС-2022. З відповідною заявою Амтсберг виступила у неділю, 30 жовтня.

Міністерство закордонних справ Катару 28 жовтня викликало посла ФРН Клаудіуса Р. Фішбаха у зв'язку з висловлюваннями глави МВС Німеччини Ненсі Фезер. Катар висловив "розчарування" і заявив про "повне неприйняття" позиції німецького міністра.

Доха розцінила висловлювання Фезер як "порушення дипломатичних норм і традицій, особливо у світлі поважних відносин між Катаром та ФРН у всіх сферах".

Ненсі Фезер критично висловилася на адресу Катару, який приймає чемпіонат світу (ЧС) з футболу 2022 року, через порушення прав людини у цій країні. Йдеться, зокрема, про поводження з робітниками-мігрантами та криміналізацію гомосексуальних відносин.

"Події цими вихідними ясно показали мені, наскільки важко в нинішній ситуації напередодні ЧС з футболу вести відкриту і критичну розмову, яку я планувала з урядом Катару", - зазначила Луїзе Амтсберг.

"З урахуванням визнання зростаючої ролі Катару як регіонального та глобального гравця міжнародний тиск та наші зусилля щодо захисту прав людини все одно залишаться в центрі уваги і після чемпіонату світу", - додала омбудсмен.

Амтсберг мала супроводжувати голову МВС Німеччини Ненсі Фезер під час візиту. Глава МВС Фезер відвідає Катар із 31 жовтня по 1 листопада.

У віданні Фезер знаходяться Федеральне відомство з охорони конституції (BfV), Федеральне відомство кримінальної поліції (BKA) та Федеральна поліція. До обов'язків глави МВС входять забезпечення внутрішньої безпеки, цивільна оборона, питання інтеграції іммігрантів, а також сприяння розвитку спорту.

Нагадаємо, тисячі іноземних робітників були виселені з низки кварталів столиці Катару напередодні чемпіонату світу з футболу.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Використовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські ShahedВикористовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські Shahed
США назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегіїСША назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегії
США прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — PoliticoСША прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — Politico
Президент Ізраїлю передав США інформацію про іранські безпілотники в УкраїніПрезидент Ізраїлю передав США інформацію про іранські безпілотники в Україні
«Він – приватна особа»: погляди уряду США та Ілона Маска на війну в Україні не співпадають«Він – приватна особа»: погляди уряду США та Ілона Маска на війну в Україні не співпадають
Блок рекламы


Похожие новости
Білий дім підтвердив участь Байдена у саміті G20 та анонсував візити до Єгипту і КамбоджіБілий дім підтвердив участь Байдена у саміті G20 та анонсував візити до Єгипту і Камбоджі
Риторика Німеччини різко змінилася після візиту Штайнмайєра до України: "Тепер ми маємо..."Риторика Німеччини різко змінилася після візиту Штайнмайєра до України: "Тепер ми маємо..."
Штайнмаєр про візит в Україну: "Все набагато страшніше, ніж собі уявляють у Німеччині"Штайнмаєр про візит в Україну: "Все набагато страшніше, ніж собі уявляють у Німеччині"
Дитячий омбудсмен Росії викрала українську дитинуДитячий омбудсмен Росії викрала українську дитину
Президент Німеччини скасував візит до УкраїниПрезидент Німеччини скасував візит до України
Освітній омбудсмен розповів, чи вистачає шкільних психологів на тлі зростання потреби у психологічній підтримці дітейОсвітній омбудсмен розповів, чи вистачає шкільних психологів на тлі зростання потреби у психологічній підтримці дітей
Представники Конгресу США прибули з візитом на ТайваньПредставники Конгресу США прибули з візитом на Тайвань
Понад півмільйона дітей з України розпочали навчання за кордоном – омбудсменПонад півмільйона дітей з України розпочали навчання за кордоном – омбудсмен
КНДР запустила балістичну ракету перед візитом віцепрезидента США до Південної КореїКНДР запустила балістичну ракету перед візитом віцепрезидента США до Південної Кореї
Байден прийме Макрона з державним візитом у Білому домі 1 грудняБайден прийме Макрона з державним візитом у Білому домі 1 грудня
Последние новости
Подгружаем последние новости