Понад 95% українців довіряють ЗСУ, більш як 80% – президенту

В Україні порівняно з 2020 роком зросла частка тих, хто довіряє ЄС та НАТО, інформує ZN.ua.

Понад 95% українців довіряють ЗСУ, більш як 80% – президенту
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Найбільше українці довіряють ЗСУ (96% повністю або певною мірою їм довіряють), більш як 80% - президенту України, свідчать дані соціологічного опитування Центру Разумкова, проведеного з 22 вересня по 1 жовтня 2022 року.

Українці також значною мірою довіряють доброчинним організаціям (78%), церкві (70%), університетам (62%), жіночим організаціям (59,5%), державним установам (55%), поліції (55%).

Суперечливим є ставлення до Уряду країни (51,5% йому висловлюють довіру, але ненабагато менше — 48% — висловлюють недовіру), те ж само стосується телебачення (відповідно 51% і 49%), і преси (відповідно 49% і 50%).

В Україні зростає рівень довіри до ЗСУ. Якщо в 2011 році їм довіряли 59% громадян, то в 2020 році — 71%, у 2022 році — 96%.

Зростання довіри до глави держави ,найімовірніше, пов’язане з високою оцінкою його діяльності під час війни.

В Україні порівняно з 2020 роком зросла частка тих, хто довіряє ЄС (з 43% до 76%). та НАТО (з 31,5% до 67%).

"Недовіра найчастіше висловлюється до політичних партій (не довіряють їм 77%), судів (72%), банків (66%), профспілок (64%), Верховної ради України (60%), великих компаній (57%) та до виборів як соціального інституту (56%)", - йдеться в повідомленні.

Опитування роводилося соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні з 22 вересня по 1 жовтня 2022 року. Опитування проводилося у 112 населених пунктах. Опитано 2021 респондента віком від 18 років. Похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%


Анна Конюченко, ZN.ua





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