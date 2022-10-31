Операція зі звільнення Херсона може тривати до кінця наступного місяця — Буданов

У Херсоні перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи. Про це заявив глава ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю виданню The War Zone.

На думку глави розвідки, операція зі звільнення Херсона може тривати до кінця наступного місяця.

За його словами, велика частина сил Росії, що знаходяться на тимчасово окупованій території Херсонщини – це повітряно-десантні війська, сили спеціального призначення та морська піхота.

Буданов зазначає, що це найбільш боєздатні підрозділи, які є в РФ . Вони складають кістяк угруповання, яке також посилюється мобілізованими.

«Бойова складова, тобто підрозділи, які можуть становити будь-яку небезпеку для нас – це приблизно 40 тисяч», - заявив він, додавши, що Херсон знаходиться в середині цього угруповання.

«Це війська в Херсоні, в районах західного берега Дніпра, а також війська, які дислокуються на східному березі», – сказав Буданов.

На його думку, швидше за все, операція по звільненню Херсона триватиме до кінця наступного місяця.

«Ми намагаємося пом'якшити ситуацію, наскільки це можливо, але без бою не обійдеться», - додав глава розвідки.

За його словами, окупанти намагаються перешкоджати просуванню українських захисників вперед, бої тривають кожен день.

Він також розповів про плани РФ щодо підриву Каховської ГЕС.

«За нашою оцінкою, якщо таке рішення буде прийнято, то вони підірвуть лише дорогу, яка проходить через греблю, щоб унеможливити проїзд нашої техніки, а також шлюзи греблі, що призведе лише до часткового руйнування об'єкту», - заявив глава розвідки.

Буданов також розповів, чи завадить підрив Каховської ГЕС повернути Херсон.

«Ні. Це може статися, коли ми візьмемо Херсон і якщо вони вирішать відступити. Після відходу із західного берега вони можуть піти на це, щоб перешкодити нашому просуванню на східний берег», - пояснив він.