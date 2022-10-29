Риторика Німеччини різко змінилася після візиту Штайнмайєра до України: "Тепер ми маємо..."

Німеччина після приїзду до України президента Франка-Вальтера Штайнмаєра змінила свою риторику стосовно війни в нашій державі.

Про це в інтерв’ю ТСНрозповів політичний експерт Дмитро Васильєв.

“Німеччина завжди намагалася не давати Україні зброю, а якщо давати - то дозовано. Ми бачили, як з часом трансформувалася думка німців. Зараз відбувається квінтесенція цього трансформування - і саме після візиту Штайнмаєра до України. Тепер же, коли він приїхав і побув у бомбосховищі під час повітряної тривоги, побачив всі жахи на свої очі. Він сказав, що “тепер ми маємо підтримувати українців, скільки це можливо”, - розповів Васильєв.

Також він додав, що саме Штайнмаєр зіграв величезну роль у “Мінську-1” та “Мінську-2”. Проте зараз він змінив риторику та запропонував німцям дивитися на події так, як на них дивляться та переживають їх українці.