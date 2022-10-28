США назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегії

У Сполучених Штатах вважають, що РФ представляє значні ризики в ключових сферах, інформує ZN.ua.

США назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегії
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Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки представило нову оборонну стратегію, у якій визначило Росію як гостру загрозу для важливих інтересів США всередині країни та за її межами. Держава-агресор постійно представляє серйозні ризики в ключових сферах, йдеться у відповідному документі, опубліковано на офіційному сайті Пентагону.

“Зневажаючи незалежність своїх сусідів, російський уряд прагне застосувати силу, щоб нав’язати зміни кордонів і відновити імперську сферу впливу. Її значний досвід територіальної агресії включає ескалацію жорстокої, неспровокованої війни проти України. І хоч політичні й військові дії її лідерів, спрямовані на розкол НАТО, мали драматичний результат, мета залишається”, – наголошують у стратегії.

Як зазначається, РФ створює суттєві та постійні ризики, включаючи ядерну загрозу для США та союзників і партнерів, загрозу ударів крилатими ракетами великої дальності, контрокосмічні загрози, кібернетичні та інформаційні операції, хімічну та біологічну зброю, а також широкі кампанії в сірих зонах, спрямовані, в тому числі, проти демократій.

У документі йдеться про те, що Росія, як і Китай, включила такі методи у свою загальну стратегію, яка спирається на використанні географічних і часових переваг.


Максим Царук, ZN.ua





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