Куба, що знаходиться в кризовій ситуації, виявилася затиснутою між союзником Росією і сусідніми США.
Це безперервний "ураган" для острівної держави, яка ніяк не може знайти ефективну модель економічного розвитку при надлишку ідеологічних догм, інформує
Коли наприкінці вересня ураган "Ян" пронісся західною частиною Куби, викликавши відключення електрики по всьому острову, уряд опинився перед лицем енергетичної кризи, що поглиблюється, і тліючого невдоволення серед кубинців,
Це також знову поставило карибський острів у центр протистояння, що загострюється, між його сусідом — США, і союзником — Росією.
Коли Куба закликає адміністрацію Байдена послабити американські санкції, які, за її словами, перешкоджають зусиллям по відновленню після урагану, російська нафта ринула на острів, полегшуючи виснажливі відключення електрики.
З початку війни в Україні Росія поставила на Кубу нафти на суму близько 352 мільйонів доларів, що є найбільшим припливом нафти з Росії в цьому столітті і достатньо для покриття близько 40% дефіциту постачання на острів, згідно з незалежними оцінками.
Ці продажі також потенційно полегшують тягар міжнародних санкцій, накладених на Росію за її вторгнення в Україну. Однак в умовах дедалі складнішої геополітичної ситуації Куба виявилася зі зв'язаними руками.
"(Це ставить її) між молотом і ковадлом", - сказав Вільям Леогранде, професор Американського університету, який багато років стежить за Кубою. - Куба не може дозволити собі відкидати жодну зі сторін".
Але цього разу, через 60 років після Карибської кризи, проблема Куби полягає не в ядерній зброї, а в енергетичній кризі, що поглиблюється.
Упродовж десятиліть Куба залежала від іноземної нафти як основного джерела енергії. До розпаду Радянського Союзу в 1991 році Ради продавали Кубі нафту значно нижче за ринкову ціну. Пізніше, у розпал нафтового буму, Куба уклала аналогічну угоду із соціалістичною союзницею Венесуелою, відправляючи туди кубинських медиків в обмін на нафту зі знижкою.