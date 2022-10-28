Куба, що знаходиться в кризовій ситуації, виявилася затиснутою між союзником Росією і сусідніми США.

Коли наприкінці вересня ураган "Ян" пронісся західною частиною Куби, викликавши відключення електрики по всьому острову, уряд опинився перед лицем енергетичної кризи, що поглиблюється, і тліючого невдоволення серед кубинців, пише AP NEWS .

Це також знову поставило карибський острів у центр протистояння, що загострюється, між його сусідом — США , і союзником — Росією.

Коли Куба закликає адміністрацію Байдена послабити американські санкції, які, за її словами, перешкоджають зусиллям по відновленню після урагану, російська нафта ринула на острів, полегшуючи виснажливі відключення електрики.

З початку війни в Україні Росія поставила на Кубу нафти на суму близько 352 мільйонів доларів, що є найбільшим припливом нафти з Росії в цьому столітті і достатньо для покриття близько 40% дефіциту постачання на острів, згідно з незалежними оцінками.

Ці продажі також потенційно полегшують тягар міжнародних санкцій, накладених на Росію за її вторгнення в Україну. Однак в умовах дедалі складнішої геополітичної ситуації Куба виявилася зі зв'язаними руками.

"(Це ставить її) між молотом і ковадлом", - сказав Вільям Леогранде, професор Американського університету, який багато років стежить за Кубою. - Куба не може дозволити собі відкидати жодну зі сторін".

Але цього разу, через 60 років після Карибської кризи, проблема Куби полягає не в ядерній зброї, а в енергетичній кризі, що поглиблюється.

Упродовж десятиліть Куба залежала від іноземної нафти як основного джерела енергії. До розпаду Радянського Союзу в 1991 році Ради продавали Кубі нафту значно нижче за ринкову ціну. Пізніше, у розпал нафтового буму, Куба уклала аналогічну угоду із соціалістичною союзницею Венесуелою, відправляючи туди кубинських медиків в обмін на нафту зі знижкою.