Столтенберг пояснив, чому НАТО не дозволить Росії виграти війну в Україні

НАТО не дозволить Росії виграти війну в Україні, оскільки ця перемога могла б стати загрозою для всього світу, заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції.

«Ми не можемо дозволити президенту Путіну перемогти. Це було б катастрофою, трагедією для українців, але це також зробило б нас, членів НАТО, більш уразливими. Тому що тоді президент Путін усвідомив би, що може досягати своїх цілей військовою силою. І це стало би натяком не лише для нього, а й для інших авторитарних лідерів у всьому світі», – пояснив Столтенберг.

Генсек наголосив, що більшість війн закінчуються за столом переговорів.

«Водночас ми знаємо, що те, чого Україна може досягти за столом переговорів, цілком залежить від сили на полі бою. Тому нам потрібно зміцнити їхню позицію за столом переговорів, надаючи військову підтримку. І це саме те, що роблять члени НАТО, щоб максимізувати якомога швидше ймовірність результату, який буде прийнятним для України як суверенної незалежної держави Європи», – сказав очільник НАТО.