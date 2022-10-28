Столтенберг пояснив, чому НАТО не дозволить Росії виграти війну в Україні

Лідер НАТО похвалив ЗСУ за хоробрість і закликав партнерів продовжувати підтримку України, інформує ZN.ua.

Столтенберг пояснив, чому НАТО не дозволить Росії виграти війну в Україні
© NATO/Flickr

НАТО не дозволить Росії виграти війну в Україні, оскільки ця перемога могла б стати загрозою для всього світу, заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції.

«Ми не можемо дозволити президенту Путіну перемогти. Це було б катастрофою, трагедією для українців, але це також зробило б нас, членів НАТО, більш уразливими. Тому що тоді президент Путін усвідомив би, що може досягати своїх цілей військовою силою. І це стало би натяком не лише для нього, а й для інших авторитарних лідерів у всьому світі», – пояснив Столтенберг.

Генсек наголосив, що більшість війн закінчуються за столом переговорів.

«Водночас ми знаємо, що те, чого Україна може досягти за столом переговорів, цілком залежить від сили на полі бою. Тому нам потрібно зміцнити їхню позицію за столом переговорів, надаючи військову підтримку. І це саме те, що роблять члени НАТО, щоб максимізувати якомога швидше ймовірність результату, який буде прийнятним для України як суверенної незалежної держави Європи», – сказав очільник НАТО.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."
Україна запрошує експертів ООН і МАГАТЕ перевірити фейк РФ про «брудну бомбу»Україна запрошує експертів ООН і МАГАТЕ перевірити фейк РФ про «брудну бомбу»
Блок рекламы


Похожие новости
Росія отримає "дуже потужну" міжнародну відповідь, якщо застосує ядерну зброю в Україні – ОстінРосія отримає "дуже потужну" міжнародну відповідь, якщо застосує ядерну зброю в Україні – Остін
У Білому домі відповіли на погрози Росії збивати супутникиУ Білому домі відповіли на погрози Росії збивати супутники
The Economist: В Росії усвідомили, що війна Путіна - це провал, розмови про майбутнє без нього почалисяThe Economist: В Росії усвідомили, що війна Путіна - це провал, розмови про майбутнє без нього почалися
У Генштабі розповіли, чи будуть збільшувати темпи мобілізації в УкраїніУ Генштабі розповіли, чи будуть збільшувати темпи мобілізації в Україні
Зима близько: австралійський генерал пояснив, як армії України використати холод на свою користьЗима близько: австралійський генерал пояснив, як армії України використати холод на свою користь
Українську інноваційну програму для військових Delta презентували у НАТОУкраїнську інноваційну програму для військових Delta презентували у НАТО
Главу «Нафтогазу» мають звільнити найближчим часом: чому його наступнику не позаздришГлаву «Нафтогазу» мають звільнити найближчим часом: чому його наступнику не позаздриш
У РФ погрожують збивати комерційні супутники США за допомогу УкраїніУ РФ погрожують збивати комерційні супутники США за допомогу Україні
Армія росії може знову почати наступ на Київ, заява Генштабу: "Ми готові"Армія росії може знову почати наступ на Київ, заява Генштабу: "Ми готові"
Австралія надасть Україні ще 30 бронемашин BushmasterАвстралія надасть Україні ще 30 бронемашин Bushmaster
Последние новости
Подгружаем последние новости