У МОЗ України повідомили, що з початку війни до психологів звернулося 650 тисяч осіб

Майже у прямому ефірі ми спостерігаємо за ходом війни.

У МОЗ України повідомили, що з початку війни до психологів звернулося 650 тисяч осіб
© Макс Требухов/LB.ua

З початком повномасштабного вторгнення РФ, до спеціалістів по психічному здоров’ю звернулося приблизно 650 тисяч людей. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу в Медіацентрі Україна.

"З початку війни до психологів та психіатрів у системі охорони здоров'я звернулися 650 тисяч людей, вони отримали допомогу. За межами системи охорони здоров'я також є велика кількість психологів на різних рівнях, як державних, так і недержавних. Це освіта, соціальна політика, ЗСУ, Нацполіція, ДСНС", - повідомив міністр.

Також Ляшко наголосив, що не треба ігнорувати сигнали психіки і за необхідністю звертатися до спеціалістів.

«Саме тому, я хочу звернутися до всіх – порушення стану психологічного здоров’я не потрібно соромитись. Нам з радянських асів формувалась певна стигма. Але психологічна підтримка – це норма. Похід до психолога має бути пріоритетом. Треба звернутися до людини, яка професійно скаже, що треба зробити», – закликав очільник МОЗ.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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