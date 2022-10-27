Окупанти Бердянська оголосили, що жителі, підписані на українські ресурси, розглядатимуться як «іноземні агенти»

Проте закону, який набув чинності та на який посилаються окупанти анексованого міста, немає, інформує ZN.ua.

Окупанти Бердянська оголосили, що жителі, підписані на українські ресурси, розглядатимуться як «іноземні агенти»
© pixabay.com

У Бердянську окупаційна адміністрація повідомила про проведення перевірки мобільних телефонів мешканців. Перевіряючих цікавлять підписки на українські телеграм-канали, повідомляє "Голос Америки".

Адміністрація заявила, що мешканці, підписані на українські інтернет-ресурси, потенційно розглядаються як іноземні агенти.

У разі виявлення подібних передплат громадянину виноситься попередження. Надалі порушникам загрожує штраф та кримінальна відповідальність відповідно до російського закону про діяльність іноагентів.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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