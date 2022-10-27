Окупанти Бердянська оголосили, що жителі, підписані на українські ресурси, розглядатимуться як «іноземні агенти»

У Бердянську окупаційна адміністрація повідомила про проведення перевірки мобільних телефонів мешканців. Перевіряючих цікавлять підписки на українські телеграм-канали, повідомляє "Голос Америки" .

Адміністрація заявила, що мешканці, підписані на українські інтернет-ресурси, потенційно розглядаються як іноземні агенти.

У разі виявлення подібних передплат громадянину виноситься попередження. Надалі порушникам загрожує штраф та кримінальна відповідальність відповідно до російського закону про діяльність іноагентів.