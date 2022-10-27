Погрожують штрафувати: у Бердянську окупанти перевіряють телефони городян, що вони шукають

Погрожують штрафувати: у Бердянську окупанти перевіряють телефони городян, що вони шукають

Окупанти у Запорізькій області почали перевіряти телефони місцевих мешканців.

Про це повідомили у так званій "адміністрації" міста.

"З сьогоднішнього дня у Бердянську "правоохоронцями" розпочато вибіркову запобіжну перевірку. У разі виявлення факту, що громадянин підписаний на пропагандистські ресурси київського режиму, вперше така людина отримує попередження", - повідомляють окупанти.

Якщо порушення виявлять повторно, рашисти погрожують штрафувати мешканців.

окупанти, російські солдати, російські війська

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому росіянами в Маріуполі деякі жителі досі живуть у палатах та готують їжу на багаттях.

За словами мешканців, ключі від "нових будинків" окупанти роздають лише "своїм".

"Коли ключі від нових будинків роздавали, чомусь жодному з тих, хто тут з нами живе, не дали. Всі ці гарні будинки – вони не для тих, хто втратив житло. Вони для своїх, наближених, так би мовити", - кажуть мешканці багатостраждального міста.

За словами радника мера Петра Андрющенка, окрім іншого, у місті зростає смертність.

Маріуполь. Кладовище. Смертність зростає. Цвинтар розповзається. Через пустоту у більшості померлих людей похилого віку близьких і рідних зростає кількість безіменних могил», - повідомив Андрющенко.


Юлия Александрова, politeka.net





Интересные новости
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."
Україна запрошує експертів ООН і МАГАТЕ перевірити фейк РФ про «брудну бомбу»Україна запрошує експертів ООН і МАГАТЕ перевірити фейк РФ про «брудну бомбу»
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти Бердянська оголосили, що жителі, підписані на українські ресурси, розглядатимуться як «іноземні агенти»Окупанти Бердянська оголосили, що жителі, підписані на українські ресурси, розглядатимуться як «іноземні агенти»
Окупанти заявили про удар безпілотника по Балаклавській ТЕСОкупанти заявили про удар безпілотника по Балаклавській ТЕС
У РФ погрожують збивати комерційні супутники США за допомогу УкраїніУ РФ погрожують збивати комерційні супутники США за допомогу Україні
Генштаб: В Росії шукають додаткові джерела для поповнення бойових втратГенштаб: В Росії шукають додаткові джерела для поповнення бойових втрат
Окупанти продовжують тримати в заручниках населення чотирьох областей — ФедоровОкупанти продовжують тримати в заручниках населення чотирьох областей — Федоров
Окупанти розстріляли авто з дітьми: подробиці трагедії на ХерсонщиніОкупанти розстріляли авто з дітьми: подробиці трагедії на Херсонщині
Озвучено співвідношення втрат України та росії: "За добу окупанти втрачають..."Озвучено співвідношення втрат України та росії: "За добу окупанти втрачають..."
Російський Червоний Хрест влипнув у скандал через підтримку сімей окупантівРосійський Червоний Хрест влипнув у скандал через підтримку сімей окупантів
В Україні вимагають виключити російський Червоний Хрест з міжнародної організаціїВ Україні вимагають виключити російський Червоний Хрест з міжнародної організації
Російський "Червоний Хрест" вирішив підтримати сім'ї "мобиків", які поїхали вбивати українців: деталі скандального рішенняРосійський "Червоний Хрест" вирішив підтримати сім'ї "мобиків", які поїхали вбивати українців: деталі скандального рішення
Последние новости
Подгружаем последние новости