Погрожують штрафувати: у Бердянську окупанти перевіряють телефони городян, що вони шукають

Окупанти у Запорізькій області почали перевіряти телефони місцевих мешканців.

Про це повідомили у так званій "адміністрації" міста.

"З сьогоднішнього дня у Бердянську "правоохоронцями" розпочато вибіркову запобіжну перевірку. У разі виявлення факту, що громадянин підписаний на пропагандистські ресурси київського режиму, вперше така людина отримує попередження", - повідомляють окупанти.

Якщо порушення виявлять повторно, рашисти погрожують штрафувати мешканців.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому росіянами в Маріуполі деякі жителі досі живуть у палатах та готують їжу на багаттях.

За словами мешканців, ключі від "нових будинків" окупанти роздають лише "своїм".

"Коли ключі від нових будинків роздавали, чомусь жодному з тих, хто тут з нами живе, не дали. Всі ці гарні будинки – вони не для тих, хто втратив житло. Вони для своїх, наближених, так би мовити", - кажуть мешканці багатостраждального міста.

За словами радника мера Петра Андрющенка, окрім іншого, у місті зростає смертність.

Маріуполь. Кладовище. Смертність зростає. Цвинтар розповзається. Через пустоту у більшості померлих людей похилого віку близьких і рідних зростає кількість безіменних могил», - повідомив Андрющенко.