Окупанти заявили про удар безпілотника по Балаклавській ТЕС

Окупаційна адміністрація Криму заявила про атаку безпілотника на Балаклавську ТЕС у Севастополі, внаслідок якої пошкоджено один із трансформаторів.

«Сьогодні вночі на Балаклавську ТЕС здійснено атаку БПЛА. Зайнявся один із трансформаторів, який знаходився на профілактиці і не працював. На момент прибуття МНС на станцію відкритого горіння вже не було», - написав зранку 27 жовтня так званий губернатор міста Михайло Развожаєв.

За його словами, із загорянням оперативно впоралися працівники ТЕС, а безпілотник «збили».

«Завдяки вжитим заздалегідь заходам щодо безпеки станції - вдалося уникнути великої шкоди. Засоби радіолокаційного захисту, по суті, «збили» безпілотник зі своєї траєкторії і він не досяг своєї мети», - додав він.

Развожаєв стверджує, що ситуація не вплине на електропостачання півострова, трансформатор пошкоджений мінімально, а "загрози електропостачанню немає".