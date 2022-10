Кремль знайшов цапа-відбувайла за провали у війні — британська розвідка

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін 24 жовтня заявив, що мер Москви Сергій Собянін координуватиме «розробку заходів безпеки» в регіонах Росії після того, як президент РФ Владімір Путін ввів «спеціальний стан» на території Росії.

Як вважають аналітики британської розвідки, цей захід покликаний до більш тісного включення губернаторів регіонів у систему національної безпеки Росії. Це ще один крок для організації суспільства, оскільки війна Росії проти України продовжує відчувати тиск.

«Активніше залучення регіональних чиновників, ймовірно, принаймні частково спрямоване на те, щоб відвернути громадську критику від національного керівництва», - зазначають аналітики.

Зокрема подібного підходу Кремль дотримувався під час кризи COVID-19. Однак це, ймовірно, також ускладнить Кремлю ізоляцію російського суспільства від наслідків «спецвійськової операції» в Україні.