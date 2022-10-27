Австралія надасть Україні ще 30 бронемашин Bushmaster

Це другий пакет військової допомоги від цієї країни.

Австралія надасть Україні ще 30 бронемашин Bushmaster
© en.wikipedia.org

Україна отримає черговий пакет військової допомоги від Австралії – ще 30 бронемашин Bushmaster. Про це повідомляє ABC.

Крім бронемашин Bushmaster, які ЗСУ вже успішно використовують на фронті, Австралія допоможе також із навчанням для українських військових – 70 австралійських інструкторів у січні 2023-го долучаться до навчання у Великій Британії.

«Австралія була однозначною у своїй двопартійній підтримці України та засудженні президента Путіна, – заявив прем’єр-міністр Ентоні Альбаніз. – Йдеться не лише про суверенітет України: мужній народ України захищає міжнародне право, правила та норми».


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."
Україна запрошує експертів ООН і МАГАТЕ перевірити фейк РФ про «брудну бомбу»Україна запрошує експертів ООН і МАГАТЕ перевірити фейк РФ про «брудну бомбу»
Блок рекламы


Похожие новости
У Генштабі розповіли, чи будуть збільшувати темпи мобілізації в УкраїніУ Генштабі розповіли, чи будуть збільшувати темпи мобілізації в Україні
У РФ погрожують збивати комерційні супутники США за допомогу УкраїніУ РФ погрожують збивати комерційні супутники США за допомогу Україні
В Україні знищено понад 200 культурних об'єктів – ЮНЕСКОВ Україні знищено понад 200 культурних об'єктів – ЮНЕСКО
США подякували Україні за повернення з російського полону вбитого американського добровольцяСША подякували Україні за повернення з російського полону вбитого американського добровольця
NASAMS вже в Україні: що потрібно знати про цю систему ППОNASAMS вже в Україні: що потрібно знати про цю систему ППО
Спіймано "заступника міністра промисловості" окупантів: що він встиг наробити в УкраїніСпіймано "заступника міністра промисловості" окупантів: що він встиг наробити в Україні
Росія вербує підготованих США афганських командос на війну в Україні — Foreign PolicyРосія вербує підготованих США афганських командос на війну в Україні — Foreign Policy
Україні потрібні системи ППО малої дальності для захисту від дронів-камікадзе — РезніковУкраїні потрібні системи ППО малої дальності для захисту від дронів-камікадзе — Резніков
Російське керівництво намагається знайти релігійний підтекст для війни в Україні – ISWРосійське керівництво намагається знайти релігійний підтекст для війни в Україні – ISW
«Він – приватна особа»: погляди уряду США та Ілона Маска на війну в Україні не співпадають«Він – приватна особа»: погляди уряду США та Ілона Маска на війну в Україні не співпадають
Последние новости
Подгружаем последние новости