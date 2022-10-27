Австралія надасть Україні ще 30 бронемашин Bushmaster

Україна отримає черговий пакет військової допомоги від Австралії – ще 30 бронемашин Bushmaster. Про це повідомляє ABC .

Крім бронемашин Bushmaster, які ЗСУ вже успішно використовують на фронті, Австралія допоможе також із навчанням для українських військових – 70 австралійських інструкторів у січні 2023-го долучаться до навчання у Великій Британії.

«Австралія була однозначною у своїй двопартійній підтримці України та засудженні президента Путіна, – заявив прем’єр-міністр Ентоні Альбаніз. – Йдеться не лише про суверенітет України: мужній народ України захищає міжнародне право, правила та норми».