Новостей.COM ⇒
2022-10-27
Австралія надасть Україні ще 30 бронемашин Bushmaster
Це другий пакет військової допомоги від цієї країни.
© en.wikipedia.org
Україна отримає черговий пакет військової допомоги від Австралії – ще 30 бронемашин Bushmaster. Про це повідомляє
Крім бронемашин Bushmaster, які ЗСУ вже успішно використовують на фронті, Австралія допоможе також із навчанням для українських військових – 70 австралійських інструкторів у січні 2023-го долучаться до навчання у Великій Британії.
«Австралія була однозначною у своїй двопартійній підтримці України та засудженні президента Путіна, – заявив прем’єр-міністр Ентоні Альбаніз. – Йдеться не лише про суверенітет України: мужній народ України захищає міжнародне право, правила та норми».
Юлія Лавришин, ZN.ua