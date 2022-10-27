Черговий фейк: росіяни проілюстрували заяви про «брудну бомбу» фотографіями зі Словенії

Російське Міноборони для своєї вигадки використали реальні фото зі сховища відпрацьованого радіоактивного палива у Словенії, інформує ZN.ua.

Черговий фейк: росіяни проілюстрували заяви про «брудну бомбу» фотографіями зі Словенії
Фото з Twitter уряду Словенії

Поширюючи вигадки про нібито підготовку Україною «брудної бомби», Міністерство оборони Росії проілюструвало її фотографіями зі сховища радіоактивних відходів у Словенії. Росіяни поширили інформацію про виготовлення «брудної бомби» і роз?яснювали про небезпечні та радіоактивні елементи, які можуть в ній бути.

«При підриві заряду контейнер руйнується, і радіоактивна речовина розпорошується ударною хвилею, створюючи при цьому радіоактивне забруднення місцевості на великих територіях, а також може призвести до променевої хвороби, – йдеться у повідомленні МО Росії. – За планами київського режиму підрив такого боєприпасу можна буде замаскувати під нештатне спрацювання російського ядерного боєприпасу малої потужності, в якому як заряд використовується збагачений уран».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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