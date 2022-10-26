Bloomberg: Росіяни, які тікають від мобілізації Путіна, роздмухують інфляцію в сусідніх країнах
Хоча відтік людей створює певні економічні проблеми і в самій Росії, інформує
Хвиля відтоку громадян з Росії після того, як Владімір Путін оголосив про початок мобілізації, почала посилювати інфляцію в сусідніх країнах. Крім того, така міграційна динаміка створює тиск на російські споживчі ціни, створюючи напругу в на ринку праці.
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В Центральному банку Казахстану впевнені, що цей ефект тимчасовий. Однак, він все ж «створив ризик виникнення побічних ефектів через прямий вплив на очікування щодо інфляції». В Грузії процентну ставку лишили без змін. Однак, в Тбілісі вказали на різке зростання попиту в країні на тлі того, як війна проти України і санкції, які були введені проти Росії за її розпалювання, «сильно збільшили міграційні потоки».