Bloomberg: Росіяни, які тікають від мобілізації Путіна, роздмухують інфляцію в сусідніх країнах

Хоча відтік людей створює певні економічні проблеми і в самій Росії, інформує ZN.ua.

Bloomberg: Росіяни, які тікають від мобілізації Путіна, роздмухують інфляцію в сусідніх країнах
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Хвиля відтоку громадян з Росії після того, як Владімір Путін оголосив про початок мобілізації, почала посилювати інфляцію в сусідніх країнах. Крім того, така міграційна динаміка створює тиск на російські споживчі ціни, створюючи напругу в на ринку праці.

Про це пише Bloomberg, нагадуючи, що Казахстан швидко став популярним напрямом для росіян-втікачів. Оскільки сюди вони можуть приїжджати без потреби відкривати візу. Тепер країна переживає те, що її Центральний банк назвав «міграційним шоком». Поряд з іншими факторами, такими як зміцнення рубля, підвищення інфляційних очікувань стало однією з причин більшого, ніж прогнозувалося, підвищення процентних ставок.

В Центральному банку Казахстану впевнені, що цей ефект тимчасовий. Однак, він все ж «створив ризик виникнення побічних ефектів через прямий вплив на очікування щодо інфляції». В Грузії процентну ставку лишили без змін. Однак, в Тбілісі вказали на різке зростання попиту в країні на тлі того, як війна проти України і санкції, які були введені проти Росії за її розпалювання, «сильно збільшили міграційні потоки».


Лесь Димань, ZN.ua





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