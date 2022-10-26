Шойгу поніс пропаганду про "брудну бомбу" далі по світу: тепер про це знають в Індії та Китаї

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу провів телефонні розмови зі своїми колегами з Індії та Китаю, аби і їм розповісти про "брудну бомбу", якою РФ лякає світ на цей раз. Про контакти Шойгу з Раджнатхом Сінгхом та Вей Фенхе повідомила пресслужба Міноборони РФ.

"Обговорено ситуацію в Україні. Генерал армії Сєргєй Шойгу довів до китайського колеги занепокоєння можливими провокаціями з боку України із застосуванням "брудної бомби", - йдеться в повідомленні Міноборони країни-агресора.