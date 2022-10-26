Частіше в нелегальний спосіб перетинають саме угорський кордон — Ситник

Потік осіб, які в незаконний спосіб перетинають кордон України в умовах військового стану, та, в тому числі, вивозять цінності, які не відповідають задекларованим доходам, найвищий на україно-угорському кордоні, заяви під час брифінгу у середу заступник голови Національного агентства із запобігання корупції Артем Ситник.

Він розповів, що на початку війни НАЗК налагоджувало співпрацю із колегами з навколишніх країн для врегулювання низки правових питань, як от вивезення за кордон серйозних сум готівки.

«Якщо з польськими колегами це питання обговорювалось, і вони самі інформували нас, що давайте разом контролювати це питання, то співпраця з угорськими колегами була набагато гірша. І ми бачили, що чиновники, які покидають країну, значно більше скористались цією ділянкою кордону», - зазначив Ситник.

Зокрема він додав, що якщо на польському кордоні вдавалось фіксувати держслужбовців чи їхніх родичів, які вивозили суми, які в кілька разів перевищують офіційні доходи, то угорські правоохоронці відмовлялись надавати українським колегам таку інформацію.

«Мені здається що проблема Закарпатської області стоїть набагато гостріше, аніж на інших ділянках кордону. В тому числі це пов’язано з позицією певних представників влади Угорської Республіки», - додав Ситник.