Священик охрестив військових рф у мішках для вантажу-200, кадри: "Є якийсь символізм"

Священик охрестив військових рф у мішках для вантажу-200, кадри: "Є якийсь символізм"

Священик охрестив російських військових у мішках для трупів, бо у зоні бойових дій немає тазиків.

Протоієрей з Уфи хрестив російських солдатів у мішках для вантажу-200.

За словами священнослужителя, обряд пройшов добре. Чорні пакети, які зазвичай призначаються для загиблих, священика і солдатів не збентежили, протоієрей навіть побачив у цьому якийсь символізм.

Так, для ритуалу був потрібен тазик, проте його поблизу не виявилося, і замість нього протоієрей вирішив використати поліетиленовий пакет для «вантажу 200». Тому воду для хрещення налили у пакети для трупів.

«До речі, був у цьому хрещенні свій символізм. У хрещенні людина вмирає для гріха, і вони хрестились у «похоронних» пакетах; народжується нова людина — воїн Христовий, а вони руки опускали в шухляду з-під боєприпасів», — сказав протоієрей.

Раніше повідомлялося, що окупанти скаржаться на відсутність забезпечення з боку командування Росією.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, росіянин розповів своїй матері в телефонній розмові, що російське телебачення обманює населення, говорячи про те, що армія Росії має гарну амуніцію та зброю.

"А у нас всі біжать, БТР підірвали наш, все, що були речі, погоріли, зброя погоріла. Ми одягнені у все хо**тське, що ось у х**лів те саме... займаємо їхні позиції чи хтось то з трупів знімає, там ось каски ось ці, на мені наколінники, поджопник – усе мародерське, тут як чорти, – каже окупант.

армія росії, окупанти, мобілізація

Солдат армії Росії також додав, що демобілізовані «пачками йдуть». За його словами, окупанти просто кидають зброю та йдуть.


Юлия Александрова, politeka.net





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