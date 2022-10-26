Україна знищила близько 25% російського парку гелікоптерів Ка-52 – британська розвідка

Найбільш ефективною зброєю проти гвинтокрилів РФ є переносні зенітно-ракетні комплекси, інформує ZN.ua.

Україна знищила близько 25% російського парку гелікоптерів Ка-52 – британська розвідка
© Википедия

За попередню добу Збройні сили України знищили в південній оперативній зоні три російські гелікоптери Ка-52. Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення було підтверджено збиття щонайменше 23 "Алігаторів". Це становить більше ніж 25% парку ВПС Росії, що складається з 90 гелікоптерів Ка-52. Про значні втрати російської авіації повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Російські ударні гелікоптери, ймовірно, особливо постраждали від українських переносних зенітно-ракетних комплексів. Важливо й те що, попри російську військову доктрину, гвинтокрили РФ доволі часто діють без або з незначним прикриттям бойових літаків згори.

"Росії, як і раніше, не вдається підтримувати достатню перевагу в повітрі, щоб надійно здійснювати ефективну безпосередню авіаційну підтримку поблизу лінії фронту, тоді як її артилерійські боєприпаси поступова закінчуються" - йдеться у звіті.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 October 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/bZmLpOMrm8

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/xz5YZDfgkT

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) October 25, 2022

Імовірно тому військове командування РФ все частіше вдається до ризикованих вильотів ударних вертольотів як одного з небагатьох доступних варіантів надання безпосередньої підтримки військам у бою.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





Интересные новости
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Блок рекламы


Похожие новости
Україна отримала від Ізраїлю "розумні" системи перехоплення іранських "шахідів"Україна отримала від Ізраїлю "розумні" системи перехоплення іранських "шахідів"
США подякували Україні за повернення з російського полону вбитого американського добровольцяСША подякували Україні за повернення з російського полону вбитого американського добровольця
Україна передала Норвегії список необхідної військової допомогиУкраїна передала Норвегії список необхідної військової допомоги
Організована цілеспрямована жорстокість – розслідування Ассошіейтед Прес щодо російського генерала ЧайкаОрганізована цілеспрямована жорстокість – розслідування Ассошіейтед Прес щодо російського генерала Чайка
Global Times: Україна і Росія однаково бояться «брудної бомби», Європа повинна допомогти їм почати переговориGlobal Times: Україна і Росія однаково бояться «брудної бомби», Європа повинна допомогти їм почати переговори
В Міноборони впевнені, що Україна все ж отримає танки та винищувачіВ Міноборони впевнені, що Україна все ж отримає танки та винищувачі
В Росії набирає обертів антивоєнний рух — британська розвідкаВ Росії набирає обертів антивоєнний рух — британська розвідка
На звільнених територіях ексгумували близько тисячі тіл загиблих — МінреінтеграціїНа звільнених територіях ексгумували близько тисячі тіл загиблих — Мінреінтеграції
ЄС підтримує прохання України про перевірку ООН та МАГАТЕ чергового російського фейкуЄС підтримує прохання України про перевірку ООН та МАГАТЕ чергового російського фейку
«Загалом Україна – це наша територія»: Кадиров заявив, що Росія «ніде не зупиниться»«Загалом Україна – це наша територія»: Кадиров заявив, що Росія «ніде не зупиниться»
Последние новости
Подгружаем последние новости