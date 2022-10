Україна знищила близько 25% російського парку гелікоптерів Ка-52 – британська розвідка

За попередню добу Збройні сили України знищили в південній оперативній зоні три російські гелікоптери Ка-52. Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення було підтверджено збиття щонайменше 23 "Алігаторів". Це становить більше ніж 25% парку ВПС Росії, що складається з 90 гелікоптерів Ка-52. Про значні втрати російської авіації повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Російські ударні гелікоптери, ймовірно, особливо постраждали від українських переносних зенітно-ракетних комплексів. Важливо й те що, попри російську військову доктрину, гвинтокрили РФ доволі часто діють без або з незначним прикриттям бойових літаків згори.

"Росії, як і раніше, не вдається підтримувати достатню перевагу в повітрі, щоб надійно здійснювати ефективну безпосередню авіаційну підтримку поблизу лінії фронту, тоді як її артилерійські боєприпаси поступова закінчуються" - йдеться у звіті.