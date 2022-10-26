Російський суд залишив у силі вирок американській баскетболістці

Московський обласний суд залишив чинним рішення засудити американську баскетболістку Бріттні Грайнер до дев'яти років колонії, повідомляє BBC.

32-річна Грайнер подавала апеляцію, але російський суд вирішив не скорочувати тюремний термін.

Дворазова олімпійська чемпіонка, баскетболістка єкатеринбурзького УГМК та збірної США , звинувачувалася у контрабанді наркотиків. Її затримали в лютому в московському аеропорту, знайшовши в сумці частково легалізовану в більшості штатів США олію канабісу для вейпу.

Прокурор просив для Грайнера 9,5 років колонії та штраф 1 мільйон рублів, а суд погодився зі штрафом та вирішив призначити термін 9 років, враховуючи часткове визнання провини та спортивні досягнення баскетболістки.

У ході слухань Грайнер визнала свою провину, проте пояснила, що вживала марихуану не з рекреаційною, а з медичною ціллю. За словами баскетболістки, масло каннабісу їй прописав лікар від болю та запалень у результаті отриманих протягом спортивної кар'єри численних травм.