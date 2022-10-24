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2022-10-24
Два російські льотчики більше не зможуть бомбити Україну: подробиці "негативного зльоту"
В Іркутську під час негативного зльоту російського СУ-30 успішно денацифікувалися і більше не зможуть бомбардувати Україну два льотчики.
Це заслужений льотчик-випробувач Росії Максим Конюшин, а також майор Віктор Крюков - військовий льотчик другого класу, льотчик-випробувач третього класу.
"Конюшин та Крюков також денацифікували житловий будинок, з якого встигли евакуювати трьох дітей", - зазначили в ІС.
Алексей Ионов, politeka.net