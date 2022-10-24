НАБУ оголосило у розшук колишнього керівника Нацбанку Кирила Шевченка
Разом з ним розшукують ще двох посадовців «Укргазбанку», інформує
Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук трьох посадовців АБ «Укргазбанк», у тому числі колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка.
НАБУ підозрює посадовців у розкраданні понад 200 млн грн.
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«Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук», - додали в НАБУ.