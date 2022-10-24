НАБУ оголосило у розшук колишнього керівника Нацбанку Кирила Шевченка

Разом з ним розшукують ще двох посадовців «Укргазбанку», інформує ZN.ua.

НАБУ оголосило у розшук колишнього керівника Нацбанку Кирила Шевченка
Шевченка розшукеє НАБУ
© НБУ

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук трьох посадовців АБ «Укргазбанк», у тому числі колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка.

НАБУ підозрює посадовців у розкраданні понад 200 млн грн.

У розшук оголосили колишнього голову НБУ Кирила Шевченка, який до цього обіймав посаду голови правління «Укргазбанку», одного із заступників голови «Укргазбанку» Дениса Чернишова та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови – Олену Хмеленко.

«Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук», - додали в НАБУ.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні знайшлися прибічники затриманого за держзраду президента "Мотор Січ": звернення надіслане керівникам державиВ Україні знайшлися прибічники затриманого за держзраду президента "Мотор Січ": звернення надіслане керівникам держави
Махінації з гуманітарною допомогою: НАБУ провело обшуки у високопоставлених чиновниківМахінації з гуманітарною допомогою: НАБУ провело обшуки у високопоставлених чиновників
На записах НАБУ Микитись заявляв, що йому допомагає Татаров і він контролює голову Київської організації «СН» - БутусовНа записах НАБУ Микитись заявляв, що йому допомагає Татаров і він контролює голову Київської організації «СН» - Бутусов
НАБУ провело обшук у двох заступників міністрів і радниці заступника голови ОПУ – ЗМІНАБУ провело обшук у двох заступників міністрів і радниці заступника голови ОПУ – ЗМІ
Новий голова НБУ, з'ясувалося, хто може ним стати після Шевченка: "Має добрі стосунки з Єрмаком"Новий голова НБУ, з'ясувалося, хто може ним стати після Шевченка: "Має добрі стосунки з Єрмаком"
Закон США про ленд-ліз набув чинності – СтефанчукЗакон США про ленд-ліз набув чинності – Стефанчук
В Росії держпідприємство оголосило терміновий тендер на закупку калій йодидуВ Росії держпідприємство оголосило терміновий тендер на закупку калій йодиду
Проблеми зі звільненням керівника української ГТС не забарилися: посли G7 зробили заявуПроблеми зі звільненням керівника української ГТС не забарилися: посли G7 зробили заяву
В Харківській області затримали керівника в псевдополіціїВ Харківській області затримали керівника в псевдополіції
Боротьба за "своїх людей" на посаді керівника української ГТС завершилася у гірших традиціяхБоротьба за "своїх людей" на посаді керівника української ГТС завершилася у гірших традиціях
Последние новости
Подгружаем последние новости