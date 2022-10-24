НАБУ оголосило у розшук колишнього керівника Нацбанку Кирила Шевченка

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук трьох посадовців АБ «Укргазбанк», у тому числі колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка.

НАБУ підозрює посадовців у розкраданні понад 200 млн грн.

У розшук оголосили колишнього голову НБУ Кирила Шевченка, який до цього обіймав посаду голови правління «Укргазбанку», одного із заступників голови «Укргазбанку» Дениса Чернишова та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови – Олену Хмеленко.

«Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук», - додали в НАБУ.