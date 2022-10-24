В Україні знайшлися прибічники затриманого за держзраду президента "Мотор Січ": звернення надіслане керівникам держави

Трудовий колектив АТ "Мотор Січ" звернувся до президента, голови Верховної Ради, секретаря РНБО та в.о голови Служби безпеки України із заявою на захист президента підприємства В'ячеслава Богуслаєва, який підозрюється в державній зраді. Текст звернення опубліковано на сайті АТ "Мотор Січ".

"Наразі ми, запорізькі моторобудівники, глибоко схвильовані затриманням нашого керівника за такими обурливими підозрами. Ми вважаємо, що так не можна ставитися до людини, яка все своє життя присвятила Україні, яка живе й працює поряд з нами, під щоденними обстрілами, ризикуючи власним життям. Ми щиро віримо у його невинність й завжди довіряли йому як своєму лідеру, що дбає про світле майбутнє нескореної України, вітчизняного авіабудування, про долю підприємства та кожного моторобудівника", - сказано у зверненні колективу.

У ньому також зазначено, що колектив "стабільно працює й зміцнює обороноздатність України" і що сьогодні він єдиний у країні виробляє лопаті для гвинтокрилів, освоює сучасне виробництво лопатей з композитних матеріалів, розробляє нові авіаційні двигуни.

Нагадаємо, президент корпорації «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, якого Служба безпеки України затримала 22 жовтня за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору, мав російське громадянство з 2000 року. При цьому, з 2006 року він 4 рази обирався народним депутатом України та був членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, що передбачало отримання доступу до державної таємниці.

Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ», які підтверджують його співробітництво з ворогом.

Навіть після повномасштабного вторгнення агресора Богуслаєв продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим - фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села.

При цьому він виправдовував напад Росії й висловлював надію, що Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про "нацистів" в Україні тощо.