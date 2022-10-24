НАТО має посилити військову підтримку, щоб Україна виграла війну – Столтенберг

Генсек заявив, що Альянс підтримуватиме Україну, оскільки перемога Росії зробить світ більш небезпечним, інформує ZN.ua.

НАТО має посилити військову підтримку, щоб Україна виграла війну – Столтенберг
© NATO/Flickr

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс має посилити підтримку, щоб Україна виграла війну, інформує DW.

"Війни за своєю природою непередбачувані. І, звичайно ж, в Україні російські війська мають ще багато можливостей. Якщо скласти разом їхню мобілізацію та сили, які вони зараз можуть відправити на фронт, з їхньою частковою - тепер уже з незаконною анексією української території та небезпечною ядерною риторикою, то все це є найбільшою ескалацією з початку війни. Отже, знову ж таки, нам потрібно просто посилити нашу підтримку", - наголосив генсек.

Столтенберг зазначив, що якщо президент РФ Владімір Путін і його країна припинять воювати - настане мир, а якщо президент України Володимир Зеленський припинить воювати - Україна перестане існувати як незалежна держава.

За його словами, Альянс підтримуватиме Україну, оскільки перемога РФ зробить світ більш небезпечним.


Анна Конюченко, ZN.ua





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