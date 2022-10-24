"З ковровою доріжкою не зустрічали": де зараз Медведчук, якого обміняли на захисників "Азовсталі"

"З ковровою доріжкою не зустрічали": де зараз Медведчук, якого обміняли на захисників "Азовсталі"

Після обміну 21 вересня кум Володимира Путіна нардеп від забороненої нині партії ОПЗЖ Віктор Медведчук опинився в росії.

Про це стало відомо з інтерв’ю керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданов «Українській правді».

«З ковровою доріжкою не зустрічали, точно вам можу сказати. Де він саме зараз? Треба підняти матеріали, так зараз не згадаю. Але можу сказати, що його привезли в Москву», - повідомив Буданов.

За словами керівника української розвідки, Медведчука дійсно спочатку привезли в Анкару, але «по фіналу» він опинився в Москві.

«Я знаю, що до нього було дуже багато питань з боку ФСБ. Питання абсолютно не політичні, а практичні», - уточнив Буданов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що соратника Медведчука, народного депутата від ОПЗЖ Рената Кузьміна, підозрюють у державній зраді.

Наразі його розшукують правоохоронці. Вже провели понад 10 обшуків у місцях, де міг проживати політик.

Кузьміна підозрюють в поширенні пропаганди, яка шкодила Україні.

"Починаючи від березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення росії до України, Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їхньою метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави", - йшлося у повідомленні ДБР.


Катерина Петренко, politeka.net





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