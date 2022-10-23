Кулеба закликав усюди заборонити російський канал RT. Диктор цього росЗМІ пропонував топити чи палити українських дітей

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав уряди всіх країн заборонити мовлення пропагандистського телеканалу RT, де він ще працює. З таким закликом він виступив після того, як диктор Антон Красовський в ефірі вказаного росЗМІ закликав до вбивства українських дітей.

«Уряди, які досі не заборонили RT, мають подивитися цей уривок. Ось на чиїй ви стороні, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ця людина постане за це перед судом), нічого спільного зі свободою слова. Настав час заборонити RT у всьому світі!», – написав Кулеба в Твіттер.

Зокрема Красовський запропонував у ефірі пропагандистського RT топити чи палити українських дітей.