Кулеба закликав усюди заборонити російський канал RT. Диктор цього росЗМІ пропонував топити чи палити українських дітей

Пропагандистський російський канал RT вже заборонено у низці країн, інформує ZN.ua.

Кулеба закликав усюди заборонити російський канал RT. Диктор цього росЗМІ пропонував топити чи палити українських дітей

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав уряди всіх країн заборонити мовлення пропагандистського телеканалу RT, де він ще працює. З таким закликом він виступив після того, як диктор Антон Красовський в ефірі вказаного росЗМІ закликав до вбивства українських дітей.

«Уряди, які досі не заборонили RT, мають подивитися цей уривок. Ось на чиїй ви стороні, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ця людина постане за це перед судом), нічого спільного зі свободою слова. Настав час заборонити RT у всьому світі!», – написав Кулеба в Твіттер.

Зокрема Красовський запропонував у ефірі пропагандистського RT топити чи палити українських дітей.





Интересные новости
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Генштаб: Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання БпЛА Shahed-136 та Arash-2Генштаб: Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання БпЛА Shahed-136 та Arash-2
За 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій — ЗеленськийЗа 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій — Зеленський
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти вивезли дітей "на відпочинок" до росії і не повертають, батьки налякані: "Фактично зараз заручники"Окупанти вивезли дітей "на відпочинок" до росії і не повертають, батьки налякані: "Фактично зараз заручники"
Прем'єр Саксонії закликає Європу сприяти мирним переговорам, щоб в Німеччини був російський газПрем'єр Саксонії закликає Європу сприяти мирним переговорам, щоб в Німеччини був російський газ
Лідер республіканців у Сенаті США закликав Байдена збільшити допомогу Україні – AxiosЛідер республіканців у Сенаті США закликав Байдена збільшити допомогу Україні – Axios
У Херсоні війська РФ викрали 46 дітей віком до п’яти років – голова Херсонської ОВАУ Херсоні війська РФ викрали 46 дітей віком до п’яти років – голова Херсонської ОВА
Російський посол в ООН втік перед виступом України: "Хотів би заздалегідь..."Російський посол в ООН втік перед виступом України: "Хотів би заздалегідь..."
РФ з лютого вбила понад шість тисяч українців, серед них 397 дітейРФ з лютого вбила понад шість тисяч українців, серед них 397 дітей
ЄС закликав Іран та Білорусь негайно припинити підтримку РФЄС закликав Іран та Білорусь негайно припинити підтримку РФ
Загроза наступу з Білорусі: Кулеба розповів про ризики та готовність українських військовихЗагроза наступу з Білорусі: Кулеба розповів про ризики та готовність українських військових
Кулеба розповів, як Україна зриватиме наміри Росії підірвати Каховську ГЕСКулеба розповів, як Україна зриватиме наміри Росії підірвати Каховську ГЕС
Відомий російський тренер з дзюдо отримав важке поранення внаслідок удару HIMARSВідомий російський тренер з дзюдо отримав важке поранення внаслідок удару HIMARS
Последние новости
Подгружаем последние новости