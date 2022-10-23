Окупанти вивезли дітей "на відпочинок" до росії і не повертають, батьки налякані: "Фактично зараз заручники"

Окупанти вивезли дітей "на відпочинок" до росії і не повертають, батьки налякані: "Фактично зараз заручники"

Батьки з Енергодару та навколишніх сіл, які відправили своїх дітей «на відпочинок» до Краснодарського краю росії на запрошення окупантів, почали отримувати тривожні повідомлення.

За інформацією міського голови Енергодара Дмитра Орлова, окупанти поставили батьків перед фактом, що діти «затримуються на відпочинок у росії на невизначений термін», наказали передати теплі речі та «заспокоїли», що діти ходитимуть там до школи.

обстріл блокпоста в Енергодарі, скрін

"На жаль, сталося саме те, ймовірність чого ми припускали. Фактично діти зараз заручники терористів. І якщо одна частина батьків це зовсім не лякає, то інша відверто шокована таким розвитком подій", - розповів Орлов.


Алексей Ионов, politeka.net





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