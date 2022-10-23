Міграція через удари по інфраструктурі: який відсоток населення вже планують виїхати з України

Масова міграція поки відсутня.

Міграція через удари по інфраструктурі: який відсоток населення вже планують виїхати з України
© КМДА, Олексій Самсонов

Лише 13% жителів Харківської, Вінницької, Львівської, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Івано-Франківської та Житомирської областей планують переїз через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі. Про це свідчить опитування Аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

«67% респонденток кажуть, що попри все взимку лишатимуться в межах України. У той час 20% говорять, що не планують переїзд, але якщо проблеми з опаленням, світлом чи водою носитимуть довгостроковий характер, будуть вимушені тимчасово переїхати за кордон. 13% опитуваних припадає на тих, хто вже планує переїзд, аби повернутися навесні», - йдеться у повідомленні Центру.

Зазначаєть, що на даний час ситуація з міграцією радикально не змінилась.

“Цікаво, що дуже багато українців, які зараз шукають роботу у Польщі підкреслюють, що шукають саме сезонну роботу, аби найближчим часом повернутися з певним грошовим запасом в Україну» – говорить Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

Згідно даних прикордонної служби, з 24 лютого по теперішній час з Польщі до України перетнули кордон понад 5 млн людей. У той час уповноважений уряду Польщі у справах біженців Павел Шефернакер нещодавно заявив, що кордон щодня перетинають приблизно 22-23 тисячі. людей, з яких заяви про те, що вони є біженцями, становлять лише 5%. До прикладу, у середині серпня щодня перетинало кордон так само 22 тис українців. Тож це є підтвердженням відсутності масової міграції.


Олена Середа, ZN.ua





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