Міграція через удари по інфраструктурі: який відсоток населення вже планують виїхати з України

Лише 13% жителів Харківської, Вінницької, Львівської, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Івано-Франківської та Житомирської областей планують переїз через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі. Про це свідчить опитування Аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

«67% респонденток кажуть, що попри все взимку лишатимуться в межах України. У той час 20% говорять, що не планують переїзд, але якщо проблеми з опаленням, світлом чи водою носитимуть довгостроковий характер, будуть вимушені тимчасово переїхати за кордон. 13% опитуваних припадає на тих, хто вже планує переїзд, аби повернутися навесні», - йдеться у повідомленні Центру.

Зазначаєть, що на даний час ситуація з міграцією радикально не змінилась.

“Цікаво, що дуже багато українців, які зараз шукають роботу у Польщі підкреслюють, що шукають саме сезонну роботу, аби найближчим часом повернутися з певним грошовим запасом в Україну» – говорить Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.