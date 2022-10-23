Путін змінив стратегію та тактику у війні проти України: "метою є..."

Зима є останньою надією глави Кремля для розгрому України – росія змінила тактику.

Як йдеться у матеріалі The Times, росія, не маючи значних перемог на полі бою, змінила тактику. Метою ворога є знищення енергетичних об'єктів.

Повідомляється, що понад 40% енергетичних об'єктів країни було виведено з ладу за 10 днів атак дронами-камікадзе, ракетних ударів по електростанціях та інших об'єктах інфраструктури.

Ймовірно, путін розраховує, що через відключення електроенергії та опалення в зимовий період "українці вимагатимуть від своєї влади укласти мирну угоду з Росією на будь-яких умовах".

Однак видання підкреслює, що подібні удари і несуть за собою багато руйнувань та смертей, але вони ніяк не впливають на ситуацію на фронті.

Раніше повідомлялося, що постпред України в ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради безпеки щодо ситуації в Україні заявив, що світ має діяти превентивно, щоб не допустити підриву Росії Каховської ГЕС.

Перед початком виступу Кислиці посол Російської Федерації в ООН Василь Небензя втік із засідання.

"Хотів би заздалегідь попередити, що вислуховувати чергову порцію злісних тирад від представника України в стінах СБ і тим самим доставляти йому дивне і порочне задоволення, я не буду", - заявив він.