До Києва прибули конгерсмени США та провели зустріч з Володимиром Зеленським

Члени палати представників Конгресу США Майк Тернер, Джеймс Хаймс та Ерік Сволвел прибули до Києва з офіційним візитом. В рамках цього заходу, вони провели зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і обговорили ситуацію на передовій та першочергові потреби ЗСУ. Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

«Це сміливий крок з вашого боку, який свідчить про потужну двопалатну та двопартійну підтримку України. Він підтверджує, що Сполучені Штати є нашим стратегічним партнером», – підкреслив голова держави.

Також гарант наголосив на важливості надання нашій країні засобів протиповітряної оборони у тих кількостях, скільки необхідно для створення щита у небі над Україною.

Представники конгресу, у свою чергу, підкреслили свою незмінну підтримку та наголосили на необхідності відновлення територіальною цілісності України.