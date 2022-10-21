У Білгороді знову "курять не в тому місці": фото та відео вибухів

У Білгородській області Росії, де прогримів вибух на нафтобазі 15 жовтня, вкотре сталася сильна пожежа.

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на телеграм-канали.

Так, повідомляється про те, що на одному із промислових підприємств Шебекинського міського округу сталася пожежа внаслідок прямого влучення снаряда. За попередніми даними, є одна постраждала, інформує Апостроф .

У мережі також діляться відео події. Місцеві жителі говорять про те, що у місті цього дня було дуже голосно.

Крім того, мешканці області діляться фотографіями чорного диму та вогню.