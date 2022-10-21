Постачання "шахідів" Росії: СБУ офіційно "взялася" за Іран

Представники іранської влади й оборонно-промислового комплексу умисно допомагають Росії у війні проти України, постачаючи окупантам дрони "Shahed-136" та "Mohajer-6".

Про це інформує СБУ, яка розпочала кримінальне провадження за ч.1 статті 111-2, тобто пособництво державі-агресору, інформує Апостроф.

Зазначається, що метою розслідування є поіменне встановлення причетних осіб, способу та маршрутів перевезення озброєнь і подальше притягнення винних до відповідальності.

"Той, хто допомагає Росії обстрілювати мирні українські міста і села, має також понести відповідальність за воєнні злочини РФ. Бо не можна свідомо продавати маніяку наточений ніж, а потім дивуватися, що він вбиває людей. Тож наразі українські правоохоронні органи дають юридичну оцінку такій допомозі нашому ворогу. Незважаючи на спроби РФ замаскувати "Шахеди" під "Герані", ми доведемо їхнє іранське походження, зокрема, і за допомогою експертиз. Працюємо над тим, щоб зірвати маски з усіх воєнних злочинців і покарати їх", – підкреслив глава СБУ Василь Малюк.

Зазначимо, що санкція статті передбачає до від 10 до 12 років позбавлення волі.


Олексій Руденко, Апостроф





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