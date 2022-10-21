Адміністрація Байдена розгляне можливість перевірки Ілона Маска на предмет національної безпеки – Bloomberg

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена може почати перевірки мільярдера Ілона Маска на відповідність умовам національної безпеки. Під аудит потрапить навіть угода на купівлю Twitter за $44 млрд супутниковою мережею Starlink компанії SpaceX. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Як повідомляє видання, офіційні особи США з насторогою поставилися до публікації Маском «мирного плану» закінчення війни в Україні та його нещодавніх погроз припинити постачання нам супутникової служби Starlink.