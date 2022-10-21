Адміністрація Байдена розгляне можливість перевірки Ілона Маска на предмет національної безпеки – Bloomberg
На такі дії Білий дім наштовхнула неоднозначна позиція Маска щодо РФ, інформує
Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена може почати перевірки мільярдера Ілона Маска на відповідність умовам національної безпеки. Під аудит потрапить навіть угода на купівлю Twitter за $44 млрд супутниковою мережею Starlink компанії SpaceX. Про це повідомляє агентство
Як повідомляє видання, офіційні особи США з насторогою поставилися до публікації Маском «мирного плану» закінчення війни в Україні та його нещодавніх погроз припинити постачання нам супутникової служби Starlink.
Як кажуть співрозмовники видання, на даний момент обговорення перебуває на ранній стадії. Уряд США шукає доступні інструменти, які дали б дозвіл перевірити бізнес Маска.