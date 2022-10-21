Адміністрація Байдена розгляне можливість перевірки Ілона Маска на предмет національної безпеки – Bloomberg

На такі дії Білий дім наштовхнула неоднозначна позиція Маска щодо РФ, інформує ZN.ua.

Адміністрація Байдена розгляне можливість перевірки Ілона Маска на предмет національної безпеки – Bloomberg
© NASA HQ PHOTO

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена може почати перевірки мільярдера Ілона Маска на відповідність умовам національної безпеки. Під аудит потрапить навіть угода на купівлю Twitter за $44 млрд супутниковою мережею Starlink компанії SpaceX. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Як повідомляє видання, офіційні особи США з насторогою поставилися до публікації Маском «мирного плану» закінчення війни в Україні та його нещодавніх погроз припинити постачання нам супутникової служби Starlink.

Як кажуть співрозмовники видання, на даний момент обговорення перебуває на ранній стадії. Уряд США шукає доступні інструменти, які дали б дозвіл перевірити бізнес Маска.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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