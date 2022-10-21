Розплата наздогнала російських пропагандистів у Херсоні: деталі нового удару біля Антонівського мосту

трупы, мешок

Увечері у четвер, 20 жовтня, внаслідок удару по переправі біля Антонівського мосту у Херсоні загинули російські пропагандисти.

Удару по переправі завдали після 22:00 - у той час, коли вона закрита для цивільних. За попередніми даними, в результаті удару загинули двоє співробітників окупаційної "влади", які працювали на пропагандистському каналі "Таврія".

Також український блогер та журналіст Денис Казанський повідомив, що серед загиблих російський пропагандист, колишній співробітник Першого каналу та RT Олег Клоков.

"Він допомагав окупаційній адміністрації робити в Херсоні пропагандистський телеканал. А працював би вдома в Росії - був би живим і здоровим. Не треба приходити в чужу країну з війною, це завжди погано закінчується", - додав Казанський.

Призначена росією окупаційна "влада" Херсонської області заявляє вже про чотирьох загиблих у районі переправи біля Антонівського мосту, яка увечері потрапила під ракетний обстріл.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що росія замінувала дамбу та агрегати Каховської ГЕС. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо окупанти її висадять у повітря, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включаючи Херсон.


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Блок рекламы


Похожие новости
Удар по Антонівському мосту був, але цивільних в той момент там не було – ОК «Південь»Удар по Антонівському мосту був, але цивільних в той момент там не було – ОК «Південь»
ЗСУ завдали удару по іранським інструкторам, які допомагають окупантам: «Двічі»ЗСУ завдали удару по іранським інструкторам, які допомагають окупантам: «Двічі»
Відомий російський тренер з дзюдо отримав важке поранення внаслідок удару HIMARSВідомий російський тренер з дзюдо отримав важке поранення внаслідок удару HIMARS
РФ готує теракти проти свого населення: українська розвідка розкрила деталіРФ готує теракти проти свого населення: українська розвідка розкрила деталі
У Херсоні відбувається насильницька депортація українців. Необхідно виносити питання на рівень ООН — експертУ Херсоні відбувається насильницька депортація українців. Необхідно виносити питання на рівень ООН — експерт
Військові літаки перехопили російські бомбардувальники біля АляскиВійськові літаки перехопили російські бомбардувальники біля Аляски
Ухвалення нового закону про СБУ без запобіжників створить серйозні корупційні ризики — ШабунінУхвалення нового закону про СБУ без запобіжників створить серйозні корупційні ризики — Шабунін
Путін фактично оголосив війну Заходу і може завдати ядерного удару по Україні – німецькі спецслужбиПутін фактично оголосив війну Заходу і може завдати ядерного удару по Україні – німецькі спецслужби
Канада ввела санкції проти російського телеканалу "Звєзда" і 34 пропагандистівКанада ввела санкції проти російського телеканалу "Звєзда" і 34 пропагандистів
Аварія Су-34 у Єйську показала сутність російських військових льотчиків - БутусовАварія Су-34 у Єйську показала сутність російських військових льотчиків - Бутусов
Последние новости
Подгружаем последние новости