Розплата наздогнала російських пропагандистів у Херсоні: деталі нового удару біля Антонівського мосту

Увечері у четвер, 20 жовтня, внаслідок удару по переправі біля Антонівського мосту у Херсоні загинули російські пропагандисти.

Удару по переправі завдали після 22:00 - у той час, коли вона закрита для цивільних. За попередніми даними, в результаті удару загинули двоє співробітників окупаційної "влади", які працювали на пропагандистському каналі "Таврія".

Також український блогер та журналіст Денис Казанський повідомив, що серед загиблих російський пропагандист, колишній співробітник Першого каналу та RT Олег Клоков.

"Він допомагав окупаційній адміністрації робити в Херсоні пропагандистський телеканал. А працював би вдома в Росії - був би живим і здоровим. Не треба приходити в чужу країну з війною, це завжди погано закінчується", - додав Казанський.

Призначена росією окупаційна "влада" Херсонської області заявляє вже про чотирьох загиблих у районі переправи біля Антонівського мосту, яка увечері потрапила під ракетний обстріл.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що росія замінувала дамбу та агрегати Каховської ГЕС. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо окупанти її висадять у повітря, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включаючи Херсон.