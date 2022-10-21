Олександр Мусієнко розповів, чи може Україна створити зброю ліпшу, ніж іранський Shahed

Олександр Мусієнко розповів, чи може Україна створити зброю ліпшу, ніж іранський Shahed

Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що Україні пора створити власні дрони, а також разом із міжнародними партнерами домогтися того, щоб Іран не міг виробляти Shahed.

Про це він розповів у програмі «Воєнний квартал».

Зараз нам головне, по-перше, зосередитися на тому, як вибудувати остаточно систему захисту проти іранських дронів-камікадзе, за допомогою якої ми будемо з ними боротися ще більше ефективно, тобто підвищити рівень захисту нашого неба від загрози безпілотників», - констатує Олександр Мусієнко.

Також він ставить питання, чому Україна досі не зробила власний Shahed чи щось подібне. Як розповідає експерт, зараз про це говорять усі фахівці, а сам він дивився світлини і відео, де розбирають іранські дрони, і зрозумів, що це доволі простий рівень.

«Це ж не якісь космічні технології, це не щось, що вимагає мозкових штурмів. Це ж, в принципі, не складна річ. І задаєшся питанням: а чому досі у нас немає такої зброї? Вона б давно мала би бути у нас. Це теж входить у комплекс того, що нам треба зараз зробити у будь-якому разі і до цього будуть докладатися зусилля, це очевидно», - пояснює Олександр Мусієнко.

Окрім цього, зазначає експерт, Україна сьогодні повинна активізувати роботу зі своїми партнерами щодо постачання засобів ППО. Також, додає він, потрібно знайти такі форми санкційних механізмів, які би забрали в Ірану доступ до технологій і комплектуючих, необхідних для виробництва цих дронів.


Тарас Галушко, politeka.net





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