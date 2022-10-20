Ми повинні робити більше для тиску на Росію, послабити її здатність продовжувати війну – президент Литви

Голова Литви заявив, що дії, які вчиняє РФ на території України є тероризмом і ця війна повинна закінчитися тільки перемогою України. Про це він заявив напередодні саміту ЄС, який відбудеться в Брюсселі.

«Ми повинні робити більше для тиску на Росію, послабити її здатність продовжувати війну. Наші санкції працюють, однак наші санкції, на жаль, поки не принесли результату, на який ми очікували. Це причина для того, щоб ми продовжували обговорювати і розробляти новий пакет санкцій» - зазначив Науседа.

Президент додав, що санкції також повинні бути застосовані щодо Білорусі. Також він додав, що Україна потребує посилення військової допомоги від союзників.

«Ви пам'ятаєте нашу останню неформальну зустріч у Празі. Відтоді ситуація в Україні погіршується і нам потрібен дуже чіткий план дій. Передусім Україна дуже потребує нашої військової підтримки, вони потребують наших систем протиповітряної оборони», - підкреслив литовський лідер.