Росія перекинула в Україну частину військ та ЗРК С-300 із Сирії – NYT
Це може вплинути на позицію Ізраїлю щодо поставок зброї Україні, інформує
Росія перекинула в Україну із Сирії частину військ і комплекс С-300, повідомляє
Два джерела повідомили, що йдеться про два батальйони (від 1 200 до 1 600 солдатів), тоді як інша офіційна особа зазначила, що число набагато більше. Але всі вони погодилися з тим, що кількість бойових частин було скорочено.
За словами трьох офіційних осіб, те, що Росія вивела систему С-300 із Сирії,може послабити її вплив на Ізраїль у Сирії та змінити погляди Ізраїлю щодо військової допомоги України.
Ізраїльський чиновник також повідомив, що кілька російських командирів були передислоковані з Сирії до України, а російське військове керівництво в Москві стало менше брати участь у повсякденному управлінні операціями в Сирії, зокрема у військовій координації з Ізраїлем.