Росія перекинула в Україну частину військ та ЗРК С-300 із Сирії – NYT

Росія перекинула в Україну із Сирії частину військ і комплекс С-300, повідомляє The New York Times із посиланням на двох західних дипломатів та представника міністерства оборони Ізраїлю, які говорили на умовах анонімності.

Два джерела повідомили, що йдеться про два батальйони (від 1 200 до 1 600 солдатів), тоді як інша офіційна особа зазначила, що число набагато більше. Але всі вони погодилися з тим, що кількість бойових частин було скорочено.

За словами трьох офіційних осіб, те, що Росія вивела систему С-300 із Сирії,може послабити її вплив на Ізраїль у Сирії та змінити погляди Ізраїлю щодо військової допомоги України.

Ізраїльський чиновник також повідомив, що кілька російських командирів були передислоковані з Сирії до України, а російське військове керівництво в Москві стало менше брати участь у повсякденному управлінні операціями в Сирії, зокрема у військовій координації з Ізраїлем.