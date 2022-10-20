Росія перекинула в Україну частину військ та ЗРК С-300 із Сирії – NYT

Це може вплинути на позицію Ізраїлю щодо поставок зброї Україні, інформує ZN.ua.

Росія перекинула в Україну частину військ та ЗРК С-300 із Сирії – NYT
© Интерфакс

Росія перекинула в Україну із Сирії частину військ і комплекс С-300, повідомляє The New York Times із посиланням на двох західних дипломатів та представника міністерства оборони Ізраїлю, які говорили на умовах анонімності.

Два джерела повідомили, що йдеться про два батальйони (від 1 200 до 1 600 солдатів), тоді як інша офіційна особа зазначила, що число набагато більше. Але всі вони погодилися з тим, що кількість бойових частин було скорочено.

За словами трьох офіційних осіб, те, що Росія вивела систему С-300 із Сирії,може послабити її вплив на Ізраїль у Сирії та змінити погляди Ізраїлю щодо військової допомоги України.

Ізраїльський чиновник також повідомив, що кілька російських командирів були передислоковані з Сирії до України, а російське військове керівництво в Москві стало менше брати участь у повсякденному управлінні операціями в Сирії, зокрема у військовій координації з Ізраїлем.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Росія може спробувати знову наступати на Харківщині — ДаніловРосія може спробувати знову наступати на Харківщині — Данілов
РФ може забрати з правого берега Херсонщини досвідчених військових, залишивши тільки мобілізованих – ГенштабРФ може забрати з правого берега Херсонщини досвідчених військових, залишивши тільки мобілізованих – Генштаб
Війська РФ збільшили кількість блокпостів у Херсонській областіВійська РФ збільшили кількість блокпостів у Херсонській області
Етнічні чистки під виглядом турботи: ISW пояснили, для чого росіяни вивозять жителів ХерсонщиниЕтнічні чистки під виглядом турботи: ISW пояснили, для чого росіяни вивозять жителів Херсонщини
В Білорусі активно готують військовий аеродром до виконання військових завданьВ Білорусі активно готують військовий аеродром до виконання військових завдань
Виїзд з України знятих із військового обліку та непридатних до служби громадян: перелік документівВиїзд з України знятих із військового обліку та непридатних до служби громадян: перелік документів
Ударом по Каховській ГЕС росіяни сподіваються водночас прикрити та виправдати відступ з Херсона – ISWУдаром по Каховській ГЕС росіяни сподіваються водночас прикрити та виправдати відступ з Херсона – ISW
Німеччина збирається провести навчання п'яти тисяч українських військовихНімеччина збирається провести навчання п'яти тисяч українських військових
В США звинувачують п'ятьох росіян у відмиванні коштів та придбанні військових технологій для РФВ США звинувачують п'ятьох росіян у відмиванні коштів та придбанні військових технологій для РФ
Росія погрожує «переглянути співпрацю» з ООН через дослідження іранських безпілотниківРосія погрожує «переглянути співпрацю» з ООН через дослідження іранських безпілотників
Последние новости
Подгружаем последние новости