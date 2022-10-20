На Луганщині новоприбулі мобілізовані зеки мародерять та грабують людей – Генштаб

Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат і поповнювати своє військо мобілізованими, зокрема в’язнями. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні 20 жовтня.

«За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області прибуло поповнення з числа мобілізованих осіб. Відзначаються численні факти пограбувань та мародерства. Не виключається, що значна кількість зазначеного контингенту прибула з місць позбавлення волі», – йдеться у зведенні Генштабу.

Ворожа армія продовжує зазнавати великих втрат. Підтверджено, що в результаті серії влучних ударів ЗСУ по скупченню окупантів у Запорізькій області поранено до 150 військовослужбовців та знищено близько 15 одиниць озброєння і військової техніки.