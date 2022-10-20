Керівників громад на Дніпропетровщині спіймали на продажі гуманітарної допомоги

Правоохоронці блокували одну із нахабних схем з продажу гуманітарної допомоги у Дніпропетровській області. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За даними слідства , 130 тонн борошна прибуло на одну із залізничних станцій Дніпропетровщини, звідки у вигляді гумдопомоги його почали розвозити місцевим територіальним громадам. Це борошно і вирішили привласнити місцеві керівники територіальних громад. Вони вирішили не везти борошно людям, а продати його через підставних осіб за цінами нижче ринкових.

«17 тон борошна з вагонів завантажили у автомобілі, після чого його намагалися вивезти для подальшої реалізації без жодних дозвільних документів», наголосили в ДБР.

«Схему» зупинили і тепер підприємливим керівникам територіальних громад загрожує кримінальна відповідальність.