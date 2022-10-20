Керівників громад на Дніпропетровщині спіймали на продажі гуманітарної допомоги
Чиновники планували продати 130 тонн борошна
Правоохоронці блокували одну із нахабних схем з продажу гуманітарної допомоги у Дніпропетровській області. Про це повідомляє прес-служба ДБР.
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«17 тон борошна з вагонів завантажили у автомобілі, після чого його намагалися вивезти для подальшої реалізації без жодних дозвільних документів», наголосили в ДБР.
«Схему» зупинили і тепер підприємливим керівникам територіальних громад загрожує кримінальна відповідальність.