Сили територіальної оборони стали одним із феноменів цією війни – експерти

Саме вступ до Сил територіальної оборони став масовою відповіддю населення на повномасштабний російський наступ. Таку думку висловили заступник генпрокурора в 2019-2021 рр. Гюндуз Мамедов та адвокати, військовослужбовці ЗСУ Віталій Титич і Віталій Хекало.

Хоча тероборона не є суто українським феноменом, саме в момент російської агресії вона показала свою ефективність. Важливо, щоб збереглася сама «філософія» Сил тероборони як посередника між громадою і професійними військовослужбовцями та як формування, що втілює спроможність місцевого населення у мінімальні терміни захистити власний дім, відстояти територіальну цілісність своєї країни, зберегти її державність і незалежність.

Серед переваг системи територіальної оборони Г.Мамедов, В.Титич і В.Хекало виокремили такі:

Підрозділ Сил ТрО знаходиться у тій же області чи в місті, районі, які резервіст свідомо збирається боронити. Один із принципів територіальної оборони – я захищаю себе, свою родину, свій будинок, свою вулицю та своє місто.

Територіальна оборона має військовий, цивільно-військовий та цивільний компоненти. Завдання підрозділів Сил ТрО полягають також у сприянні захисту населення у разі оголошення надзвичайної ситуації спільно з підрозділами ДСНС, посиленні охорони державного кордону разом із загонами Державної прикордонної служби України, участі у забезпеченні заходів громадського порядку у взаємодії з Міністерством внутрішніх справ, зокрема – Національною гвардією України.

До Сил ТрО входять ті люди, які живуть поруч, у цьому районі, вони знають місцевість, орієнтуються на ній. Це колосально зменшує час на розгортання силових підрозділів і збільшує наші можливості. Члени одного підрозділу можуть бути сусідами, близькими друзями, родичами. У таких підрозділах може бути досягнуте високе злагодження в мінімальні строки.

Підрозділи Сил ТрО здатні розгорнутися в лічені години для того, щоб узяти під контроль усі важливі об’єкти і маршрути. Їхня робота має стратегічне значення – не дозволити противнику нав’язати ініціативу у найважливіші перші години активних бойових дій. Відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ситуація на деяких напрямках була такою, що саме новосформовані батальйони Сил ТрО і добровольці на деяких напрямках першими вступили в бої з ворогом, наприклад, у Києві та його околицях. Основні сили були ще на стадії мобілізації, або ще не прибули в район проведення операції. Там, де Сили тероборони не були до кінця сформовані та розгорнуті – території були швидко захоплені противником. Так сталося в Мелітополі, Бердянську, Херсоні…

Особовий склад Сил ТрО може швидко забезпечити умови для безпечного функціонування органів державної влади та військового управління, брати участь в охороні та обороні важливих об’єктів, виведення з ладу яких може спричинити загрозу населенню.

Військові Сили ТрО з юридичною освітою можуть надавати місцевому населенню правову допомогу (роз’яснення законодавства, правові консультації), якщо інші органи державної влади тимчасово не здатні виконувати свої функції у зв’язку з бойовими діями. Адже приклади зі щойно звільнених територій показують, що місцеві жителі зіштовхуються з безліччю правових питань: зруйноване житло, вбиті чи закатовані рідні, взяті в полон, факти мародерства тощо.