Жодна з ракет не досягла цілі: ППО в Києві показало вражаючий результат, фото

Вдень 19 жовтня у різних частинах української столиці пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги. Пізніше стало відомо, що це результат роботи ППО по російським ракетам, інформує Апостроф .

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, над Києвом ППО збило кілька цілей. Точну кількість він не називав.

При цьому в мережі пишуть, що українські військові змогли збити усі 5 ракет, які летіли до Києва.

Також у мережі публікують фото роботи ППО у столиці України. Одне з них видалося справді символічним.

Згодом почали з'являтися повідомлення про те, що у бік Києва летять "шахіди" з боку Білорусі.

Станом на 15:25 карта тривог виглядає так: