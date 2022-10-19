Новостей.COM ⇒
2022-10-19
Жодна з ракет не досягла цілі: ППО в Києві показало вражаючий результат, фото
Вдень 19 жовтня у різних частинах української столиці пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги. Пізніше стало відомо, що це результат роботи ППО по російським ракетам, інформує
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, над Києвом ППО збило кілька цілей. Точну кількість він не називав.
При цьому в мережі пишуть, що українські військові змогли збити усі 5 ракет, які летіли до Києва.
Також у мережі публікують фото роботи ППО у столиці України. Одне з них видалося справді символічним.
Згодом почали з'являтися повідомлення про те, що у бік Києва летять "шахіди" з боку Білорусі.
Станом на 15:25 карта тривог виглядає так:
Максим Яценко, Апостроф